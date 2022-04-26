«Моя карьера разрушена»: видео после смертельной стрельбы Алека Болдуина на съемочной площадке

В тот злополучный день жизнь всех присутствующих на площадке разделилась на до и после. Все были шокированы тем, как из-за халатности персонала погибла молодая и талантливая женщина. К слову, сейчас практически никто не винит в смерти Галины Алека Болдуина, из рук которого выстрелила смертельная пуля. «Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы спусковой крючок. Никогда. Клянусь, это самое ужасное, что происходило со мной в жизни. Кто-то засунул в ружье боевую пулю, которой вообще не должно было быть на площадке», — объяснял 64-летний актер.

Так, взгляды публики теперь прикованы к девушке, отвечающей за обслуживание и поставку оружия на съемки «Ржавчины». Зарубежные СМИ распространили видео с Ханной Рид, которая в отчаянии говорила полицейским: «Я просто хочу убраться отсюда к чертовой матери и никогда больше не показываться в этой индустрии». «Моя карьера разрушена», — заявила она.

На другом видео журналисты показали, как проживали первые минуты после случившегося свидетели произошедшего. В тот момент еще не было известно, жива ли Хатчинс или нет. Некоторые из присутствующих не могли сдержать слез, так как понимали, что шансов у Галины нет... Алек Болдуин пытался скрыть свои эмоции, но все же сдался и скрыл лицо под шляпой.