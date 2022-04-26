Настя Ивлеева оголила ягодицы в эротичной фотосессии для Playboy

По словам модели, журнал пока заморозил данный проект, но Настя показала снимки, чтобы мотивировать своих поклонников тренироваться еще усерднее. «Это все результат моей многолетней работы над своим образом и своим телом. Конечно, можно было достичь этого быстрее, хахаха но, мы люди ленивые и любим искушения и потому, некоторые пути становятся тернистыми. Кажется, сейчас я наконец договорилась со своим телом на все 100% и живу не ограничивая себя ни в чем… когда проект выйдет полностью, вы это увидите…. Это пожар!» – написала Ивлеева.