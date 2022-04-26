Настя Ивлеева оголила ягодицы в эротичной фотосессии для Playboy
Настя Ивлеева оголила ягодицы в эротичной фотосессии для Playboy
Настя Ивлеева порадовала подписчиков пикантными снимками, сделанными для журнала Playboy. Популярная телеведущая позирует в черном латексном боди, обнажающими ягодицы колготках и босоножках на шпильках. Образ был дополнен фирменными кроличьими ушами и хвостом от Playboy.
По словам модели, журнал пока заморозил данный проект, но Настя показала снимки, чтобы мотивировать своих поклонников тренироваться еще усерднее. «Это все результат моей многолетней работы над своим образом и своим телом. Конечно, можно было достичь этого быстрее, хахаха но, мы люди ленивые и любим искушения и потому, некоторые пути становятся тернистыми. Кажется, сейчас я наконец договорилась со своим телом на все 100% и живу не ограничивая себя ни в чем… когда проект выйдет полностью, вы это увидите…. Это пожар!» – написала Ивлеева.
Фотосессия для эротического журнала вызвала восторг у подписчиков телеведущей. Пользователи расхваливали фигуру Ивлеевой, заявляя, что она безумно сексуальна.