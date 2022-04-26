Фото роскошной квартиры Ксении Собчак в Дубае опубликовали СМИ

СМИ сообщили о дорогой покупке Ксении Собчак: в Арабских Эмиратах телеведущая приобрела элитную квартиру. И произошло это еще месяц назад.

В настоящее время Ксения Собчак мотается между странами – у нее был отпуск в Израиле, рабочие командировки, во время которых она брала интервью. Но, как оказалось, в перерывах, телеведущая еще и совершает сделки купли-продажи.

В частности, в Дубае Собчак приобрела элитную квартиру площадью 120 кв. метров. Находится она в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences и расположена в самом центре города. Вид из комплекса открывается на знаменитую башню Бурдж-Халифа. В окрестностях Дубай Молл, который любит российские знаменитости. Также журналисты выяснили, что на территории жилого комплекса есть бассейны, фитнес-зал, детские зоны, рестораны и пр. Источник сообщил СМИ, что неделю раньше квартира Собчак могла стоить 2,3 млн дирхам, сейчас это 3,2 млн дирхам. Потратила на свое приобретение знаменитая журналистка 61-62 млн рублей (760 000 евро). В распоряжении Собчак оказалась квартира с двумя комнатами. В помещениях панорамные окна и современный интерьер.

Отмечается, что покупка жилья в Эмиратах не дает Ксении Собчак права на гражданство АОЭ. «Гражданства это не дает, а вот резидентскую визу на два года с правом продления – запросто», – сообщают в Telegram-канале «НеМалахов».

Ранее в Дубае уехали Джиган с семьей, певица Нюша, рэпер Моргенштерн и пр.