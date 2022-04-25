Ксения Собчак назвала причину покупки квартиры в Дубае

По данным СМИ, знаменитая блондинка купила квартиру стоимостью 700 000 евро в элитном жилом комплексе Дубая. Собчак прокомментировала эту новость в Telegram-канале.

«А скажите, это тоже запрещено? Насколько я знаю, у нас в дружественных странах любой гражданин России может честно и спокойно покупать себе недвижимость. Насколько я помню, ОАЭ – дружественная нам страна», – отметила журналистка.

По словам телеведущей, мир ждет серьезная инфляция, поэтому она призывает всех инвестировать часть капитала в недвижимость. Сама светская львица планирует вложить в эту сферу около 30 процентов своего инвестиционного портфеля. Хотя во время инфляции вложения в недвижимость – это не очень ликвидно, но зато они позволяют сохранить часть финансов, пояснила Собчак.

«Поэтому в Дубае недвижимость сильно растет. И в общем там супер, конечно, прогретый рынок. Я отдельно вам расскажу о своих впечатлениях по Дубаю, потому что у меня их много. И вот никогда не любила этот пластиковый мир, но с точки зрения экономики они, конечно, маги и гиганты», – подчеркнула знаменитость.