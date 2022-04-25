Чуть больше года назад Алису Бруновну госпитализировали с серьезным поражением легких вследствие коронавируса. Поклонники и близкие актрисы были встревожены, ведь она находилась в особой группе риска. Незадолго до болезни звезда отметила 86-летие, starhit.
Внук Алисы Фрейндлих о ее тяжелой борьбе с ковидом: «93% поражения легких. Сказали – шансов нет»
В декабре 2020-го Алиса Фрейндлих не на шутку встревожила близких и поклонников. У актрисы диагностировали коронавирусную инфекцию и доставили в больницу в тяжелейшем состоянии. Специалисты тут же подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких.
Внук звезды Никита Владимиров с дрожью в голосе вспоминает о том периоде. «93% поражения легких у нее было. Это хуже, чем тяжело. Она два месяца пролежала в больнице, полтора из которых в реанимации. Врач мне говорил: «Когда ее к нам доставили в реанимацию, сразу сказали — шансов нет», — делился он, едва сдерживая слезы.
К счастью, Алиса Бруновна оказалась настоящим бойцом. Несмотря на печальные прогнозы, она выкарабкалась, вернулась домой и продолжает активно работать.
«Когда ее выписывали, это было чудо. Я понял, что мне нужно с ней еще качественно провести время. Под словом «качественно» подразумеваю не просто «привет-привет». Разговоры в какой-то момент себя исчерпывают, необходимо было совместное действие, проживать момент вдвоем. Я подумал, что очень хочу поработать с ней вместе», — говорил Никита.