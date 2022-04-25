Внук Алисы Фрейндлих о ее тяжелой борьбе с ковидом: «93% поражения легких. Сказали – шансов нет»

«Когда ее выписывали, это было чудо. Я понял, что мне нужно с ней еще качественно провести время. Под словом «качественно» подразумеваю не просто «привет-привет». Разговоры в какой-то момент себя исчерпывают, необходимо было совместное действие, проживать момент вдвоем. Я подумал, что очень хочу поработать с ней вместе», — говорил Никита.