10 стран, в которых самое большое количество «жриц любви»

1. Венесуэла

Лидирует в этом рейтинге Венесуэла. Здесь есть 119 публичных женщин на 10 000 человек.

Одной из главных причин такой ситуации является тяжелая экономическая ситуация в Венесуэле, которая подталкивает многих к данной работе.

2. Южная Корея

Второе место занимает Южная Корея. Здесь 110 “жриц любви” на 10 000 человек.

Правительство всеми силами борется с проституцией, принимая специальные законы и проводя облавы.

3. Перу

Тройку лидеров замыкает Перу. Здесь целых 102 “жрицы любви” на 10 000 человек. В этой стране занятие проституцией узаконено.

Главное, чтобы женщине было больше 18 лет, и она была зарегистрирована в муниципальных структурах.

А еще – она должна иметь сертификат о здоровье. Их объединения так же должны быть зарегистрированы. К сожалению, несмотря на это, уровень детской проституции за последние годы вырос в два раза.

4. Филиппины

Четвертое место – Филиппины. Здесь насчитывается 85 работниц интимной сферы на 10 000 человек.

Здесь девушки, которых ещё называют “bargirls”, даже носят специальные ID и постоянно проверяются на наличие венерических заболеваний.

5. Нигерия

В пятерке лидеров – Нигерия. Эта страна – рай для разведённых западных женщин. Здесь есть 63 работницы интимных услуг на 10 000 человек

Каждая четвертая девушка в Нигерии, по мнению экспертов, заражена ВИЧ. И здесь ничего не делается для того, чтобы ввести этот вид деятельности в минимально цивилизованные рамки.

6. Китай

Шестое место – Китай. Здесь 60 представительниц древнейшей профессии на 10 000 человек. Как и в большинстве стран, в Китае проституция запрещена.

Тем не менее, представительниц этой профессии в данном государстве больше, чем в некоторых странах населения.

Исследователи подсчитали, что в Китае работает порядка 10 млн девушек легкого поведения, которые суммарно дают эквивалент 5% ВВП страны. С этой суммы не платят налоги, но она возвращается в экономику при потреблении.

7. Бразилия

На седьмом месте – Бразилия. В Бразилии насчитывается 53 работницы половой сферы на 10 000 человек. Здесь можно заниматься любовью за деньги, это не запрещено законом.

Но в то же время не разрешается какая-либо организация или создание своего рода объединений для занятия проституцией.

В Бразилии очень распространена ВИЧ-инфекция. Но власти делают все, чтобы скрыть эту информацию. Они даже отказались от $40 миллиардов международной финансовой помощи для сдерживания распространения ВИЧ, так как утверждают, что такой проблемы в их стране не существует.

8. Малайзия

В Малайзии есть 52 “жрицы любви” на 10 000 человек, что ставит ее на 8 место в нашем рейтинге. В этой стране ситуация с проституцией даже немного пугающая.

Самое страшное, что здесь грубо нарушаются права человека, люди зачастую попадают в рабство.

США занесли Малайзию в черный список тех стран, где худшая ситуация с работорговлей и нарушением прав человека, но самое страшное то, что в этой стране очень распространенная детская проституция.

9. Германия

Девятое место – Германия. По статистике, в стране 49 “девушек лёгкого поведения” на 10 000 человек.

В Германии проституция признана легальной, а работа уличных женщин хорошо организована.

Около 100 тыс. девушек легкого поведения здесь платят налоги государству, а оно, в свою очередь, защищает их права. Интересным является тот факт, что организованная проституция в Германии зародилась еще в 1200-х годах, т.е. 800 лет назад!

10. Таиланд

И закрывает список стран с наибольшим количеством “жриц любви” на 10 000 населения Таиланд. Здесь 45 публичных девушек на 10 000 человек.

Не секрет, что многие едут в эту страну как раз в поиске таких приключений, хотя официально проституция в Таиланде вне закона.