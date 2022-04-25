Недавно родившая жена Андрея Макаревича: «У нашего сына не будет российского гражданства»

«У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно осознанное мое решение. Главное – зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9 процентов его потребностей. Моя мама уже не в Киеве. К счастью, она приехала сюда. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле», – поделилась 37-летняя Эйнат в интервью шоу «Осторожно: Собчак», подчеркнув при этом, что она с ребенком будет общаться на русском языке.

Многие российские коллеги не понимают желания Макаревича осесть за границей, более того, их смущают его негативные высказывания в адрес родной страны. «Те, кто живет в России, и есть Россия! Оскорблять людей категорически запрещено! Он же интеллигентный музыкант. Мы все люди одной страны и мира, разве так можно?! Я считаю, это неэтично. Хотелось бы, чтобы они голову в руки взяли, а не из жопы она у них торчала. Моя мама живет в Израиле, а мама Валерии живет в России, нам что на шпагат сесть?! Это что за разговоры?! Тявкает, гавкает – просто кошмар! Ощущение, что мы с какими-то бесами жили на одной территории. Вы имеете паспорта российские, даже если у вас двойное или тройное гражданство. Вы зарабатывали здесь деньги. Вам разрешали путешествовать. Живите, имейте свою точку зрения, но почему вы всех оскорбляете? Это же ваши зрители!» – сетовал недавно продюсер Иосиф Пригожин.