«Пока все идет очень хорошо, — говорит Юлия Беляева, чемпионка мира по фехтованию, у которой этим летом будет первый ребенок, пишет Elu24.
Чемпионка мира по фехтованию Юлия Беляева станет мамой: это очень долгожданный и запланированный ребенок
Чемпионка мира по фехтованию Юлия Беляева станет мамой: это очень долгожданный и запланированный ребенок
«Сейчас у меня небольшой перерыв в спорте, но я все же немного тренируюсь», — говорит Юлия, поясняя, что тренируется только для того, чтобы как можно скорее вернуться в спорт. «Смогу восстановиться быстрее».
Юлия Беляева замужем за Ильей Козыревым и в семье очень ждут ребенка. «Это было наше общее решение, долгожданный и запланированный ребенок. Пока все идет очень хорошо».
Юлия Беляева и Илья Козырев поженились в августе 2017 года. «Мы познакомились через общих друзей восемь лет назад. Кольцо стало абсолютным сюрпризом. Мы просто поужинали с друзьями в ресторане Hõlm и вдруг такое предложение. Я очень счастлива!" — прокомментировала Беляева в 2016 году после объявления о помолвке.
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