Чемпионка мира по фехтованию Юлия Беляева станет мамой: это очень долгожданный и запланированный ребенок

«Сейчас у меня небольшой перерыв в спорте, но я все же немного тренируюсь», — говорит Юлия, поясняя, что тренируется только для того, чтобы как можно скорее вернуться в спорт. «Смогу восстановиться быстрее».

Юлия Беляева замужем за Ильей Козыревым и в семье очень ждут ребенка. «Это было наше общее решение, долгожданный и запланированный ребенок. Пока все идет очень хорошо».