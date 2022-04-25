Почти без волос и весь седой: модельер Юдашкин снял шапку и показал, как болезнь изменила его внешность
Валентин Юдашкин последнее время принципиально не появлялся на публике без головного убора. Совсем недавно модельер совершил редкий выход в свет с женой, во время которого не снимал с головы шапку. Говорили, что тяжело больной модельер маскирует серьезные проблемы с волосами, которые могли начаться на фоне лечения от онкологии.
Накануне Юдашкин решился показать, что прятал от посторонних. Новый снимок звезды российской моды опубликовала в Сети его жена Марина. Кадр, на котором счастливые супруги стоят рядом, был сделан в светлый праздник Пасхи.
Как видно, вопреки слухам Валентин не облысел. Однако заметно, что волос на его голове стало значительно меньше. Помимо этого он перестал красить волосы в черный цвет.
«Поклонники в шоке от свежих фотографий модельера. Оказывается, от темных локонов звезды не осталось и следа – теперь Юдашкин коротко стриженный и совсем седой»,
— пишет источник.