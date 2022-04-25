Почти без волос и весь седой: модельер Юдашкин снял шапку и показал, как болезнь изменила его внешность

Валентин Юдашкин последнее время принципиально не появлялся на публике без головного убора. Совсем недавно модельер совершил редкий выход в свет с женой, во время которого не снимал с головы шапку. Говорили, что тяжело больной модельер маскирует серьезные проблемы с волосами, которые могли начаться на фоне лечения от онкологии.