По словам риэлтора, Ксения успела до повышения курса дирхама, сейчас это жилье стоит на 70 000 евро дороже, пишет Starhit.
Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 700 000 евро
Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 700 000 евро
Между деловыми поездками и интервью, ведущая успела заключить выгодную сделку. Около месяца назад она стала обладательницей элитной недвижимости в Арабских Эмиратах. Выбор Собчак пал на квартиру площадью 120 квадратов в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences — с двумя спальнями и видом на башню Бурдж-Халифа.
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