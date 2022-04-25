Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 700 000 евро

Между деловыми поездками и интервью, ведущая успела заключить выгодную сделку. Около месяца назад она стала обладательницей элитной недвижимости в Арабских Эмиратах. Выбор Собчак пал на квартиру площадью 120 квадратов в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences — с двумя спальнями и видом на башню Бурдж-Халифа.