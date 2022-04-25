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Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 700 000 евро

Limon.ee
Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 700 000 евро
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Ксения Собчак
Ксения Собчак Фото: Sergei Karpukhin

По словам риэлтора, Ксения успела до повышения курса дирхама, сейчас это жилье стоит на 70 000 евро дороже, пишет Starhit.

Между деловыми поездками и интервью, ведущая успела заключить выгодную сделку. Около месяца назад она стала обладательницей элитной недвижимости в Арабских Эмиратах. Выбор Собчак пал на квартиру площадью 120 квадратов в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences — с двумя спальнями и видом на башню Бурдж-Халифа.

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