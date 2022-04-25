Располнел и сидит на таблетках: что стало с Борисом Моисеевым

Борис Моисеев ведет затворнический образ жизни. Несколько лет назад у артиста начались серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего ему пришлось бросить сцену. Ходили разные слухи о том, в каком состоянии после двух инсультов находится артист. Директор Моисеева Сергей Горох уверяет, что большинство из них сильно преувеличивают проблемы певца.

На данный момент исполнитель хита «Голубая луна» чувствует себя нормально. Конечно, недуг не прошел бесследно и даже после полной реабилитации у Моисеева есть проблемы с подвижностью рук и нарушением речи. Помимо этого он сильно поправился из-за малоактивного образа жизни.

Борис Моисеев Фото: Социальные сети

«Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день»,

— сказал Горох на съемках шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Кстати, есть мнение, что директор заботится о больной звезде не бескорыстно. Брат Моисеева Маркс Толкач выступил недавно с разоблачающим заявлением. Он предположил, что Горох преследует цель завладеть всем имуществом певца, а его самого он якобы давно сдал в дом престарелых. Живущий за границей Толкач бьет тревогу из-за того, что потерял связь с Моисеевым.