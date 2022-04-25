Стало известно имя олигарха, вливавшего деньги в Лободу

В начале своей карьеры Лобода была скромной артисткой. Из Киева в Москву она приезжала на поезде, останавливалась в простой гостинице, а за концерт получала от 5 до 10 тыс. долларов. Однако, когда на певицу обрушилась популярность, гонорары выросли — до 100-150 тыс. евро, которые передавались строго в конвертах.