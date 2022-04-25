Все актеры были аморальными типами и пьяницами: так снимали культовый фильм «Д’Артаньян и три мушкетера»

Любимому многими фильму о трех мушкетерах предшествовала постановка Марка Розовского и Юрия Ряшенцева, которая с феноменальным успехом шла в московском ТЮЗе с 1974 года. Спектакль на музыку Максима Дунаевского продержался на сцене всего несколько лет и был снят, однако уже в 1978-м кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил перенести его на большой экран.

Марк Розовский с особой теплотой вспоминает съемки картины «Д`Артаньян и три мушкетера» в Одессе. Удобств, по словам режиссера, не было никаких. Иногда, когда номеров в гостинице не хватало, Розовскому приходилось ночевать на полу в комнате Юнгвальд-Хилькевича, порой сценарист спал на скамейке во дворе киностудии. Отсутствие бытового комфорта никак не беспокоило Марка Григорьевича. В те годы драматург думал только о творчестве.

«Одновременно с «Тремя мушкетерами...» на Одесской киностудии снимался фильм «Место встречи изменить нельзя». Наши группы вечерами не раз соединялись. Выпивали, хохотали», - поведал Марк Григорьевич.

На съемках ленты, говорит Розовский, образовалось своеобразное «мушкетерское братство», которое, к сожалению, было впоследствии предано Юнгвальдом-Хилькевичем. Отношения сценариста и режиссера испортились, после выхода на экран третьей серии фильма. Выяснилось, что кинематографист вставил в эпизод стихи и один зонг, к которым Юрий Ряшенцев вообще не имел отношения. Поступок режиссера возмутил Ряшенцева. Последний, заручившись поддержкой Розовского, потребовал указать в титрах автора нового материала. Постановщик на просьбу не отреагировал, поэтому сценаристы пошли в суд, который выиграли. Из-за конфликта с режиссером Марк Розовский и Юрий Ряшенцев оказались в «черных списках». Драматургов восемь лет не пускали на ТВ.

Розовский и Ряшенцев решили не выносить сор из избы. Публично комментировать ситуацию они категорически отказывались. Обнародовал ссору Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Через годы в интервью популярному изданию кинематографист облил съемочную группу фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» помоями.

«Георгий рассказывает, что все участники фильма, все до одного — от Боярского до Алферовой, — были пьяницами и аморальными типами. А наши прекрасные, жизнерадостные съемки сопровождались сплошным развратом! Еще Юнгвальд-Хилькевич уверял, что сценарий Розовского он был вынужден полностью переписать. И вообще, он «Мушкетеров...» сделал «вопреки»: все ему мешали, от сценариста до актеров и осветителей», - рассказал Марк Розовский.

Зачем режиссер оскорбил людей, с которыми долгое время трудился бок о бок, сценарист не понимает. В период работы над фильмом Юнгвальд-Хилькевич поддерживал со всеми теплые отношения, никогда не оказывался в стороне от коллектива. Розовский испытывает душевную боль, когда осознает, что мужскую дружбу, которая воспевалась в легендарной ленте, киношник зачем-то спустил в унитаз.