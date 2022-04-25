Катерина Шпица: «Не испытываю уважения к тому, как в нашем шоу-бизнесе делают звезд»

Екатерина Шпица — популярная актриса, за плечами которой роли в десятках интересных фильмов. Актриса часто экспериментирует с амплуа и не боится смелых образов. Однако далеко не все поклонники знают, что Шпица еще и неплохо поет. Свои вокальные данные звезда оценивает скромно, поэтому даже не думает о покорении музыкальной индустрии.

«Я иногда занимаюсь вокалом для души. У меня есть педагог. Но стать певицей, что для меня значит превратить это в дополнительный источник дохода, я не хочу. Зачем? Мне хотелось бы изредка своим голосом дарить людям удовольствие и радость. К тому же я недолюбливаю наш шоу-бизнес. Я знаю много талантливых людей, которые могли бы влиять на умы и души, которые так красиво поют, но они непопулярны. Глубина не в моде. На слуху — фастфуд соцсетей. Я не испытываю большого уважения к тому, как в шоу-бизнесе все организовано и кого делают кумирами», — говорит звезда.