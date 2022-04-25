Катерина Шпица уверена, что талантливому артисту стать большой звездой в России крайне сложно. Именно поэтому она сама предпочитает заниматься развитием кино, а не музыки, пишет «Стархит».
Катерина Шпица: «Не испытываю уважения к тому, как в нашем шоу-бизнесе делают звезд»
Екатерина Шпица — популярная актриса, за плечами которой роли в десятках интересных фильмов. Актриса часто экспериментирует с амплуа и не боится смелых образов. Однако далеко не все поклонники знают, что Шпица еще и неплохо поет. Свои вокальные данные звезда оценивает скромно, поэтому даже не думает о покорении музыкальной индустрии.
«Я иногда занимаюсь вокалом для души. У меня есть педагог. Но стать певицей, что для меня значит превратить это в дополнительный источник дохода, я не хочу. Зачем? Мне хотелось бы изредка своим голосом дарить людям удовольствие и радость. К тому же я недолюбливаю наш шоу-бизнес. Я знаю много талантливых людей, которые могли бы влиять на умы и души, которые так красиво поют, но они непопулярны. Глубина не в моде. На слуху — фастфуд соцсетей. Я не испытываю большого уважения к тому, как в шоу-бизнесе все организовано и кого делают кумирами», — говорит звезда.
В кинематографе дела обстоят лучше. По крайней мере, Шпица умудряется год за годом получать яркие творческие предложения. Помимо таланта фанаты то и дело восхищаются внешностью Екатерины. Одно время даже появлялись слухи, что красота артистки — результат грамотного вмешательства косметологов, но она сама это опровергает. «Я не делаю инъекций красоты. Я не делала даже самую безобидную мезотерапию. Если вы сделаете инъекцию один раз, ее придется делать снова и снова, потому что организм разучается саморегулироваться, а кожа подсаживается на поддержку извне. Что касается ботокса, я ведь актриса и мимика для меня очень важна. Мое лицо должно рассказывать историю жизни, и это не должна быть история о том, как я сходила на прием к косметологу. Что касается пластической хирургии, то, конечно, это благо цивилизации, если ей пользоваться разумно», — уверена артистка.