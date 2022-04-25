Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 25 апреля по 1 мая

Журналисты ФТаймс более подробно поработали с прогнозом известного астролога.

Обзор каждого дня

В понедельник можно и нужно начинать новые дела и проекты. Действуйте смело, решительно и быстро, но не стройте далеко идущих планов — они могут быть сорваны. День хорош для знакомств.

Вторник подходит для дальних дорог и путешествий. Не ленитесь и не спите долго, а также больше двигайтесь, ходите пешком.

В среду больше времени проводите на природе, на свежем воздухе. Не переутомляйтесь и накапливайте силы для новых свершений.

В четверг все нужно делать очень быстро. Также следите за новостями — вся информация окажется полезной.

Пятница должна стать семейным днем, когда следует больше времени провести дома и отдохнуть в кругу родных и близких. Отличное время для примирения.

В субботу необходимо решить все свои самые важные дела. Не позволяйте страхам и комплексам управлять вами, принимайте четкие решения.

Воскресенье должно стать днем примирения и прощения. Больше времени проведите с родными и близкими людьми. Особенно важно контролировать собственные эмоции.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Для Овнов эта неделя станет временем общения и красноречия. В среду-четверг появится много неотложных домашних дел. Проявите больше внимания и заботы о родителях. В конце недели появится возможность творческой самореализации. В воскресенье займитесь собственным здоровьем.

Благоприятными днями будут 25 и 29 апреля, а неблагоприятным — 30 апреля.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам на предстоящей неделе можно и нужно экспериментировать. Самые смелые идеи могут и должны быть реализованы. Однако не стоит рассказывать о них посторонним людям. Иначе наживете себе завистников и недоброжелателей. В выходные проследите за своим питанием.

Благоприятными днями будут 27 и 29 апреля, а неблагоприятным — 25 апреля.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Во взаимоотношения со второй половинкой вам следует обязательно находить компромисс. Будьте в некоторых вопросах рассудительны и хладнокровны — это поможет вам справиться со многими препятствиями. Это хорошее время для путешествий и приключений.

Благоприятными днями будут 26 и 28 апреля, а неблагоприятным — 1 мая.

Телец (20 апреля — 21 мая)

На предстоящей неделе к Тельцам нежданно заявятся в гости родственники. Примите их радушно. Вторая половина недели подходит для решения домашних проблем, к которым следует подойти творчески. Сделайте квартиру красивой и уютной, привлеките к этому заданию своих детей. Вместе вам будет гораздо интереснее. В выходные организуйте пикник в кругу людей, которые вам приятны.

Благоприятными днями будут 27 и 29 апреля, а неблагоприятным — 26 апреля.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам следует всю неделю по возможности держаться подальше от начальства. Самые важные задачи перенесите на последние рабочие дни апреля. В выходные постарайтесь расслабиться и отдохнуть в кругу родных и близких людей. Восстановите утраченные силы.

Благоприятными днями будут 25 и 29 апреля, а неблагоприятным — 1 мая.