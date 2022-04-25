Павел Глоба составил прогноз на недею с 25 апреля по 1 мая 2022 года, рассказав о том, что ждет каждый знак Зодиака в этот период. Эксперт отметил, что начало недели будет особенно благоприятным для Овнов, Львов и Стрельцов. В среду-четверг судьба проявит свою благосклонность к Тельцам, Девам и Козерогам, а в выходные повезет Близнецам, Весам и Водолеям.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 25 апреля по 1 мая
Журналисты ФТаймс более подробно поработали с прогнозом известного астролога.
Обзор каждого дня
В понедельник можно и нужно начинать новые дела и проекты. Действуйте смело, решительно и быстро, но не стройте далеко идущих планов — они могут быть сорваны. День хорош для знакомств.
Вторник подходит для дальних дорог и путешествий. Не ленитесь и не спите долго, а также больше двигайтесь, ходите пешком.
В среду больше времени проводите на природе, на свежем воздухе. Не переутомляйтесь и накапливайте силы для новых свершений.
В четверг все нужно делать очень быстро. Также следите за новостями — вся информация окажется полезной.
Пятница должна стать семейным днем, когда следует больше времени провести дома и отдохнуть в кругу родных и близких. Отличное время для примирения.
В субботу необходимо решить все свои самые важные дела. Не позволяйте страхам и комплексам управлять вами, принимайте четкие решения.
Воскресенье должно стать днем примирения и прощения. Больше времени проведите с родными и близкими людьми. Особенно важно контролировать собственные эмоции.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Для Овнов эта неделя станет временем общения и красноречия. В среду-четверг появится много неотложных домашних дел. Проявите больше внимания и заботы о родителях. В конце недели появится возможность творческой самореализации. В воскресенье займитесь собственным здоровьем.
Благоприятными днями будут 25 и 29 апреля, а неблагоприятным — 30 апреля.
Лев (23 июля — 22 августа)
Львам на предстоящей неделе можно и нужно экспериментировать. Самые смелые идеи могут и должны быть реализованы. Однако не стоит рассказывать о них посторонним людям. Иначе наживете себе завистников и недоброжелателей. В выходные проследите за своим питанием.
Благоприятными днями будут 27 и 29 апреля, а неблагоприятным — 25 апреля.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Во взаимоотношения со второй половинкой вам следует обязательно находить компромисс. Будьте в некоторых вопросах рассудительны и хладнокровны — это поможет вам справиться со многими препятствиями. Это хорошее время для путешествий и приключений.
Благоприятными днями будут 26 и 28 апреля, а неблагоприятным — 1 мая.
Телец (20 апреля — 21 мая)
На предстоящей неделе к Тельцам нежданно заявятся в гости родственники. Примите их радушно. Вторая половина недели подходит для решения домашних проблем, к которым следует подойти творчески. Сделайте квартиру красивой и уютной, привлеките к этому заданию своих детей. Вместе вам будет гораздо интереснее. В выходные организуйте пикник в кругу людей, которые вам приятны.
Благоприятными днями будут 27 и 29 апреля, а неблагоприятным — 26 апреля.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Девам следует всю неделю по возможности держаться подальше от начальства. Самые важные задачи перенесите на последние рабочие дни апреля. В выходные постарайтесь расслабиться и отдохнуть в кругу родных и близких людей. Восстановите утраченные силы.
Благоприятными днями будут 25 и 29 апреля, а неблагоприятным — 1 мая.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам следует уже с понедельника приступать к активному выполнению поставленных задач. Никакой раскачки и никаких «потом». В среду-четверг ваша помощь понадобится родным и близким людям. Возможно, настроение будет не очень хорошим, но постарайтесь держать свои негативные эмоции при себе, чтобы не испортить взаимоотношения с близким человеком. В воскресенье позвольте себе расслабиться и приятно провести время.
Благоприятными днями будут 25 и 27 апреля, а неблагоприятным — 29 апреля.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам необходимо быть активными и общительными. Будьте уверены в себе и собственных силах. Тогда вы сможете управлять ситуацией, а окружающие вас будут уважать и прислушиваться. Середина недели подходит для решения домашних задач и ведения хозяйства. В конце недели вы достигнете огромного творческого успеха. В выходные отправляйтесь на романтическую встречу — она окажется незабываемой.
Благоприятными днями будут 25 и 29 апреля, а неблагоприятным — 30 апреля.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весам следует начать предстоящую неделю с расширения сферы деятельности. Вооружитесь обаянием и красноречием — они помогут вам выйти из непростых ситуаций и уйти от ненужных конфликтов. Важно во всем придерживаться золотой середины. Вторая половина недели идеально подходит для гармонизации взаимоотношений с любимым человеком.
Благоприятными днями будут 27 и 30 апреля, а неблагоприятным — 1 мая.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Предстоящая неделя принесет много приятного и незабываемого Водолеям. Окружите родных и близких заботой и вниманием, проведите вместе выходные. Если возникнут проблемы, обращайтесь за помощью и советом именно к домашним. Воскресенье посвятите своему здоровью. Выспитесь, отдохните, правильно питайтесь и забудьте обо всех проблемах.
Благоприятными днями будут 27 и 29 апреля, а неблагоприятным — 25 апреля.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам астролог советует не провоцировать лишний раз пересуды и сплетни. В среду и четверг будьте активны и инициативны. Проявите силу своего характера. Будьте готовы к ряду встреч с интересными и полезными людьми. Выходные проведите в кругу семьи.
Благоприятными днями будут 26 и 29 апреля, а неблагоприятным — 28 апреля.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионам следует проявить осторожность и внимательность в общении, чтобы не спровоцировать конфликт. Конец недели совсем не подходит для карьерных подвигов, а вот проявить себя в творчестве у вас получится просто превосходно. В воскресенье организуйте пикник с друзьями.
Благоприятными днями будут 27 и 30 апреля, а неблагоприятным — 26 апреля.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Рыбам астролог советует сдерживать эмоции, избегать конфликтов и относиться к окружающим с уважением. Середина недели — время для творчества и любви. Вы обаятельные и вдохновленные, и это тяжело будет не заметить.
Благоприятными днями будут 25 и 29 апреля, а неблагоприятным — 26 апреля.