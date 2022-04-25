Иконы эпатажа: Мадонна с дочерью вышли в свет в дерзких нарядах
63-летняя Мадонна (Madonna) и ее дочь Лурдес Леон (Lourdes Leon) посетили мероприятии от Burberry, посвященном новой рекламной кампании, поразив собравшихся экстравагантными нарядами.
Мадонна выбрала для светской вечеринки черное длинное пальто, а также ботинки на массивной платформе и широком высоком каблуке. Под пальто скрывалось эпатажное боди с бездонным декольте. Не забыла поп-идол и свои любимые колготки в сетку. Лурдес не отставала от матери, выбрав не менее откровенный наряд. Полупрозрачный комбинезон едва прикрывал пикантные части тела девушки. Нижнее белье Лурдес проигнорировала голое тело было видно сквозь прозрачную ткань аутфита.
Фанаты восхитились стильной парочкой, назвав мать и дочь «дамами в черном» и «иконами эпатажа». «Лурдес вся в мать, такая же экстравагантная», – написали поклонники творчества певицы.
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