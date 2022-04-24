В Твери приключилась случайная природная диверсия. Местные власти заказали «патриотические» наклейки из самых дешёвых материалов, краска на солнце быстро выцвела, красный цвет превратился в желтый, а наклейка во флаг Украины. И теперь вся Тверская область обклеена украинскими цветами.
Патриотические наклейки в российской Твери изменили цвет и стали флагом Украины
Патриотические наклейки в российской Твери изменили цвет и стали флагом Украины
Наклейка с патриотичной надписью и в цветах российского триколора, видимо, под лучами солнца поменяла один из своих цветов. «В Тверской области администрация закупила патриотические наклейки с флагом России и символом Z на 3,8 млн рублей, чтобы расклеить их по городу. В итоге произошло российское качество. Наклейки выцвели спустя месяц и стали напоминать флаг совсем другой страны», - извещает телеграм-канал MDK.
Красный превратился в желтый, а сама наклейка предстает теперь лишь в двух цветах - желтом и синем, то есть в цветах украинского флага.