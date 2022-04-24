Патриотические наклейки в российской Твери изменили цвет и стали флагом Украины

Наклейка с патриотичной надписью и в цветах российского триколора, видимо, под лучами солнца поменяла один из своих цветов. «В Тверской области администрация закупила патриотические наклейки с флагом России и символом Z на 3,8 млн рублей, чтобы расклеить их по городу. В итоге произошло российское качество. Наклейки выцвели спустя месяц и стали напоминать флаг совсем другой страны», - извещает телеграм-канал MDK.