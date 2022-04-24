«Люди кричат из окон»: экспаты в Китае — о новой волне ковида и строгих ограничениях

Елизавета Соколова, Шанхай

Первые звоночки появились в начале марта. По официальной версии, распространение ковида в этот раз пошло из одной из старейших гостиниц Шанхая. Туда приезжали на двухнедельный карантин туристы из‑за рубежа, и, вероятно, вирус передался кому‑то через вентиляцию и так побежал по всему городу. Большинство кейсов в начале были бессимптомными, поэтому никто не паниковал. Потом число зараженных резко возросло, жилые комплексы стали точечно закрывать. Мой дом сел на карантин еще 26 марта. Мы ждали три дня, нам сделали тесты и всех выпустили. Общегородской локдаун начался почти сразу после этого. Новый штамм вируса оказался более заразным, но менее летальным, так что смертей сейчас очень мало.

До апреля правительство заявляло, что общегородского локдауна не будет. Потом его все-таки объявили, но формально это не общегородской локдаун, потому что сначала на карантин посадили одну половину города, а потом другую. Другое дело, что сейчас все равно сидит весь город. Нас закрыли 1 апреля, обещали выпустить 5-го, но мы все еще сидим.

Организован карантин довольно странно, очень много неразберихи. Кого‑то отправляли в больницу, а кого‑то — нет. Было много историй о том, как людей забирали на карантин, а их животных убивали, потому что за ними было некому следить. После этого китайцы страшно ополчились на медработников и волонтеров, которые это делали. Сейчас все уже знают, что такое может произойти, поэтому оперативно отдают животных на передержку соседям.

Были ситуации, когда у маленьких детей обнаруживали ковид, а родители оказывались здоровыми. Тогда детей разлучали с семьей и отправляли на карантин одних. Вчера я читала новость, что ребенка отпустили с карантина, и ему в одиночку пришлось идти домой девять часов, потому что общественного транспорта и машин в городе сейчас нет.

С едой все очень сложно. Сказали, что доставка будет работать, но на деле все оказалось не так просто. Каждый день в шесть или семь утра в зависимости от платформы ты можешь оформить заказ на базовые продукты. В этот момент этим же занимается весь остальной Шанхай, поэтому очень мало кто успевает это сделать. Надо понимать, что доставщики тоже сидят на карантине, и весь город обслуживают 10–20 тысяч человек, это очень мало. Только под конец первой недели нам начали нормально доставлять оптовые закупки — это когда мы с соседями кооперируемся и заказываем что‑то вроде молока и яиц. Вчера в шесть утра я пыталась заказать доставку, и ничего не получилось. Кафе и рестораны не работают.

Главная проблема — у нас нет никакой информации. Никто не может нам сказать, когда нас выпустят, волонтеры и медработники тоже ничего не знают.