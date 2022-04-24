Манекенщик, рекламирующий пляжную коллекцию Dolce&Gabbana 2022, сводит с ума женщин всего мира

Dolce&Gabbana - это всегда контраст яркой сексуальности и сдержанность, страстного темперамента в сочетании с целомудренностью. Коллекции дизайнеров воплощают дух Средиземноморья, с ярким отпечатком культуры и традиций юга Италии. Для рекламных кампаний этот Дом моды привлекает самых ярких и привлекательных моделей, от красоты которых невозможно отвести взгляд.