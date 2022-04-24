Dolce&Gabbana - это всегда контраст яркой сексуальности и сдержанность, страстного темперамента в сочетании с целомудренностью. Коллекции дизайнеров воплощают дух Средиземноморья, с ярким отпечатком культуры и традиций юга Италии. Для рекламных кампаний этот Дом моды привлекает самых ярких и привлекательных моделей, от красоты которых невозможно отвести взгляд.
Манекенщик, рекламирующий пляжную коллекцию Dolce&Gabbana 2022, сводит с ума женщин всего мира
Манекенщик, рекламирующий пляжную коллекцию Dolce&Gabbana 2022, сводит с ума женщин всего мира
Модный дом Dolce&Gabbana привлек моделей Эллиота Митена, Марсело Чжана и Ива Диатту к участию в своей последней рекламной кампании весна-лето 2022, которую снял фотограф Кристиан Оита.
Взгляды женщин всего мира устремлены на красавца-манекенщика Митена, который рекламирует белоснежные плавки со стразами на своем безупречном теле.
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