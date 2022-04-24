Не звездно: шокирующая сумма алиментов и детали суда Виктории Дайнеко с бывшим мужем

Виктория Дайнеко и барабанщик Дмитрий Клейман развелись пять лет назад, в браке у пары родилась дочь Лида. Если в первое время музыкант пытался оставаться хорошим папой, встречался с ребенком, иногда даже присылал небольшие деньги, то последние годы совершенно забыл о своих родительских обязанностях.

Неизвестно, что стало последней каплей, но в начале года певица подала на бывшего мужа в суд, потребовав официально определить место жительства дочери, а также взыскать с Дмитрия алименты. На прошлой неделе состоялось предварительное судебное заседание по делу.

Оказалось, что Дайнеко требует от Клеймана выплачивать ей на содержание 6-летней дочери фиксированную денежную сумму, а не 1/4 часть доходов, как могла бы. Так как, судя по всему, считает, что заработки у ее экс-супруга не постоянные. «Мы заявили в своем иске прожиточный минимум (это порядка 16 тысяч рублей), — прокомментировала адвокат артистки Виктория Шакина. — Сейчас ждем от представителей Дмитрия документы, подтверждающие его доходы. От него самого нет никакой реакции на процесс, даже его юристы воздерживаются на слушаниях — и не поддерживают иск, как могли бы, и не заявляют со своей стороны никаких ходатайств».

Следующее заседание по алиментному спору назначено на 30 мая. Также Шакина подтвердила, что Клейман совершенно не интересуется ребенком, давно никак не помогает и не участвует в воспитании. В ноябре прошлого года музыкант во второй раз стал отцом — у него родился сын, и логично, что все время и деньги он вкладывает теперь в воспитание наследника.