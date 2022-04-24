Назван овощ для быстрого сжигания жира на животе

Для избавления от жира одного чудодейственного продукта будет мало, но это возможно, если начать с небольших изменений в рационе, отметила диетолог. Собеседница издания заявила, что диета с преобладанием овощей поможет быстро похудеть, и назвала шпинат особенно эффективным продуктом, передает Mk.ru.

«Лучший овощ, который поможет вам достичь целей по снижению веса и уменьшить жир на животе, – это шпинат», – поделилась своей точкой зрения Д'Анджело. Этот продукт насыщен питательными веществами, богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые связаны с уменьшением жира на животе, объяснила она.