Эксперт по здоровому питанию Кортни Д'Анджело рассказала об овоще, который помогает быстро избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных местах, пишет Eatthis.com.
Назван овощ для быстрого сжигания жира на животе
Назван овощ для быстрого сжигания жира на животе
Для избавления от жира одного чудодейственного продукта будет мало, но это возможно, если начать с небольших изменений в рационе, отметила диетолог. Собеседница издания заявила, что диета с преобладанием овощей поможет быстро похудеть, и назвала шпинат особенно эффективным продуктом, передает Mk.ru.
«Лучший овощ, который поможет вам достичь целей по снижению веса и уменьшить жир на животе, – это шпинат», – поделилась своей точкой зрения Д'Анджело. Этот продукт насыщен питательными веществами, богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые связаны с уменьшением жира на животе, объяснила она.
Из-за низкой калорийности и высокого содержания клетчатки этот овощ предотвратит переедание. Среди прочих полезных свойств шпината – высокое содержание белка. Этот продукт содержит белок, который помогает сжигать жир, наращивать мышечную массу и чувствовать себя сытым, сообщила специалист.