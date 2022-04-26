50 оттенков серого: как по любимому цвету распознать психически нездорового человека

Все цвета и оттенки красивы и прекрасны. Если в меру в интерьере использовать те или иные, то могут получиться невероятные условия для создания крепкой семьи и прочных любовных отношений. Но всё-таки с некоторыми цветами стоит быть немного аккуратнее, потому что их энергетика более агрессивная. Если вам нравятся цвета из следующего списка, это ещё не значит, что вы псих. Но риск развития одного из психологических расстройств выше, пишет Лайф.

Ваш любимый цвет красный

Красный очень агрессивный. Это цвет крови, борьбы, самостоятельности. Обычно люди, которые выбирают себе в любимые цвета красный, не только верят в собственную сексуальность, но и достаточно вспыльчивые. Иначе говоря, у любителей этого оттенка чаще, чем у других, наблюдаются проблемы с неконтролируемым гневом или вспышками внезапной агрессии. "Красные личности" часто ещё и трудоголики, потому что привыкли добиваться желаемого, не жалея себя и сил. Чтобы избежать проблем, таким людям следует регулярно заниматься в спортивном зале. Именно там можно выпустить всю накопленную злость и агрессию без вреда для окружающих.

Ваш любимый цвет фиолетовый

Правда ли, что фиолетовый нравится психам? Самый частый вопрос, который задают, когда речь заходит про любимые цвета и оттенки. Это не совсем так. В психологии можно найти несколько примеров личности, которая любит этот цвет. Начнём с того, что фиолетовый — это смесь красного и синего, а значит, вы постоянно пытаетесь сбалансировать эти два аспекта вашей личности. Это уже намёк, что у человека может быть пограничное или биполярное расстройство личности. Там как раз основная проблема в том, что "я" человека расщепляется на две противоположные разновидности. Обычно это "я" и "альтер эго". В целом фиолетовый, как и сиреневый, в больших количествах в интерьере может спровоцировать ухудшение психологического состояния, обострить апатию и депрессию.

Любимый цвет — жёлтый

Один из самых ярких цветов, который почти всегда привлекает наше внимание, — осознанно или нет. В любимые цвета жёлтый обычно выбирают личности, которые обожают себя, эпатажные, с демонстративным типом поведения. Какой жёлтый цветок приходит вам на ум первым после одуванчика? Наверное, это будет нарцисс. Совпадение ли, но именно люди с нарциссическим расстройством личности чаще других предпочитают иметь гардероб жёлтых оттенков. В то же время этот цвет помогает раскрыть творческие таланты. Люди, которые любят жёлтый, часто упрямые мечтатели и жизнерадостные личности, иногда по-детски наивные.

Цвет настроения синий

Есть такой тип личности, представителей которого называют "истеричками" и "королевами драмы". Этих людей отличают повышенная эмпатия и эмоциональная чувствительность. Истероидный тип личности, как описывают его в психологии. Такие люди любят синий, потому что он эмоционально в них откликается. Они обычно сентиментальны и склонны к глубоким переживаниям. При этом синий цвет идеально успокаивает, даёт ощущение стабильности и помогает сконцентрировать внимание. Обстановка синего цвета обычно подсознательно помогает добиваться поставленных целей — в ней мы не отвлекаемся.

Цвет настроения чёрный