Шесть мифов о Пасхе, которые давно пора развенчать

Пасха – самый значимый праздник христианского мира, но десятилетия советского атеизма наложили свой отпечаток. Исконные пасхальные традиции, имеющие глубокий смысл и нравственную основу, во многом были искажены.

Миф 1-й. Заговор, прочитанный на Пасху, имеет особую силу. А пасхальные свечи являются сильным магическим предметом

Как на самом деле: пасхальная молитва, особенно в храме, действительно имеет особую силу. Но не заговоры и гадания. Использование икон, свечей, освященной воды и других религиозных предметов в магических целях – большой грех и святотатство. Единственное время в церковном календаре, когда допускаются гадания, – Святки (период между Рождеством и Крещением). На Пасху есть ряд примет, связанных с «катанием яиц», - но это далеко не то же самое, что заговоры. В светлое Христово Воскресенье надо радоваться и молиться, а не вызывать «нечистого».

Миф 2-й. Чем больше освящаешь пасхальных продуктов – яиц, куличей и т.д. - тем лучше для души и тела. А неиспользованное потом можно выбросить

Как на самом деле: ограничений по количеству освящаемых продуктов нет. Однако следует помнить, что освящается не только желток с белком или кулич, но и упаковка, скорлупа и т.д. Утилизация того, что осталось от освященных предметов, особенно того, что содержит символы православия, требует особой деликатности. В идеале это надо сжечь, при отсутствии такой возможности – закопать. Если есть уверенность, что семья сможет съесть 5 больших куличей и 30 яиц до того, как они испортятся – освящайте. Если вы можете без проблем сжечь или закопать скорлупу от 50 яиц – освящайте. Но сначала – проанализируйте свои возможности по потреблению и утилизации освященных продуктов, и, исходя из этого, определитесь. Тогда это будет полезно для души и тела.

Кстати: в последнее время получили распространение термонаклейки для украшения яиц. Учтите – они изготовлены на основе полиэстеровой пленки. При освящении термонаклейка также освящается. Ее категорически нельзя сжигать (выделяет очень ядовитые вещества). Второе – в большинстве случаев на пасхальных термонаклейках присутствуют основные символы православной веры. Соответственно, даже не освященные термонаклейки лучше не выбрасывать в обычный мусоропровод.

Миф 3-й. Освященные продукты можно долго хранить и использовать в косметических и медицинских целях