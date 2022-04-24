Шесть мифов о Пасхе, которые давно пора развенчать
Пасха – самый значимый праздник христианского мира, но десятилетия советского атеизма наложили свой отпечаток. Исконные пасхальные традиции, имеющие глубокий смысл и нравственную основу, во многом были искажены.
Миф 1-й. Заговор, прочитанный на Пасху, имеет особую силу. А пасхальные свечи являются сильным магическим предметом
Как на самом деле: пасхальная молитва, особенно в храме, действительно имеет особую силу. Но не заговоры и гадания. Использование икон, свечей, освященной воды и других религиозных предметов в магических целях – большой грех и святотатство. Единственное время в церковном календаре, когда допускаются гадания, – Святки (период между Рождеством и Крещением). На Пасху есть ряд примет, связанных с «катанием яиц», - но это далеко не то же самое, что заговоры. В светлое Христово Воскресенье надо радоваться и молиться, а не вызывать «нечистого».
Миф 2-й. Чем больше освящаешь пасхальных продуктов – яиц, куличей и т.д. - тем лучше для души и тела. А неиспользованное потом можно выбросить
Как на самом деле: ограничений по количеству освящаемых продуктов нет. Однако следует помнить, что освящается не только желток с белком или кулич, но и упаковка, скорлупа и т.д. Утилизация того, что осталось от освященных предметов, особенно того, что содержит символы православия, требует особой деликатности. В идеале это надо сжечь, при отсутствии такой возможности – закопать. Если есть уверенность, что семья сможет съесть 5 больших куличей и 30 яиц до того, как они испортятся – освящайте. Если вы можете без проблем сжечь или закопать скорлупу от 50 яиц – освящайте. Но сначала – проанализируйте свои возможности по потреблению и утилизации освященных продуктов, и, исходя из этого, определитесь. Тогда это будет полезно для души и тела.
Миф 3-й. Освященные продукты можно долго хранить и использовать в косметических и медицинских целях
Как на самом деле: безусловно, освященные продукты у людей с особым благочестием могут храниться и год, и десять лет. Но они портятся так же, как и все остальное. И тем более будут портиться, если использовать их в сомнительных целях. Типа «покатать освященное яичко по животику младенца, когда у того газики отходят» или «замочить освященное яйцо и умываться этой водой в течение 7 дней». Как правило, такие «рецепты» выдаются за «народную мудрость». Прежде чем им следовать, помните - русским народным традициям, их описанию и изучению посвящено большое количество серьезных научных трудов. Вряд ли хотя бы в одном из них найдется место подобной «мудрости».
Миф 4-й. На Пасху надо обязательно причаститься
Как на самом деле: святое причастие – самое великое таинство христиан. Человеку подготовленному оно приносит пользу. А вот не подготовленному – может нанести вред. Причастию предшествует строгий пост, чтение большого объема молитвенных правил, исповедь. Рекомендуется во время поста еще и собороваться. В сам праздник Пасхи людей как правило столько, что исповедовать каждого нет возможности. Проводится общая исповедь.
Для тех, кто Великим постом это делал регулярно, плюс дополнительно соборовался, – это нормально. Но для тех, кто пришел в храм только на праздничное богослужение, общей исповеди для достойной подготовки к таинству может быть мало. Потому многие священники на Пасху рекомендуют не причащаться. А выбрать непраздничный день и постараться как следует приготовиться. Но сходить в Воскресенье в храм и тем более на церковную службу – дело очень правильное и нужное в любом случае всем – тем, кто постился, и кто не постился.
Миф 5-й. На Пасху надо обязательно сходить на кладбище
Как на самом деле: традиция посещать на Пасху кладбища родилась в советское время, когда появление на праздничной службе могло стоить карьеры. Сейчас время изменилось.
На саму Пасху записки об упокоении принимаются, но читать их будут только на Радоницу – во вторник Светлой седмицы, день пасхального поминовения усопших. Если выбирать – сходить в храм или на кладбище - конечно, лучше в храм. Если все же идете на кладбище – следует помнить, что Пасха – время совместной радости живых и мертвых. Не стоит плакать на могилах.
Как на самом деле: перед Вербным воскресеньем вдоль храмов стоят вереницы продавцов вербы, а перед Пасхой – торговцев красными или белыми «иерусалимскими» свечами. Если вы покупаете свечку – даже самую дешевую – в храме, эти деньги идут на храм. Если за храмом – деньги идут в частный карман. Красные свечи в свечных лавках, как правило, появляются после крестного хода и наступления Пасхи.