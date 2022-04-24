Эстонский дизайнер устроила своп-вечеринку, участники которой отдали множество вещей беженкам из Украины

Дизайнер Диана Денисова принесла вещи из своих коллекций Postimees

«Весной женщинам всегда неймётся. Хочется любви, солнца, сладких комплиментов, мороженого в парке и новых платьев. Мы с подружками решили начать с платьев. Во-первых, устроили шаманский флешмоб в соцсетях по скорейшему привлечению весны - #платьекаждыйдень. Каждая участница должна была выкладывать у себя в ленте или сториз фото в платье с этим хэштегом. Желательно ежедневно. Однако постарались не все, и поэтому, как видите, у нас до сих пор холодно. А, во-вторых, чтобы зря не терять время, мы принялись за разбор шкафов и организовали распродажу-обмен платьями в ателье LeSaar. Любая женщина могла принести свои наряды, которые давно висят в шкафу без дела в хорошем состоянии, но выбросить которые жалко. Пробная акция получилась очень весёлой и уютной, хотя в первый раз людей пришло не так много, - говорит Елена Хейнсаар. Зато те вещи, что остались, мы передали в дар военным беженкам из Украины. Скоро мы планируем повторить наш "Разбор шкафа", так как тепла нет и по сей день. И если наши женщины не будут активнее, мы так, наверное, в этом холоде до сентября доживём. Так что давайте вместе постараемся и призовем лето в наши края, да и займемся благотворительностю».