В костюме Евы: виолончелистка Сильвия Ильвес взорвала Сеть обнаженным снимком

На днях Сильвия опубликовала в Инстаграме одну из своих любимых, как она написала, фотографий. На ней Ильвес предстает в костюме Евы, то есть совершенно обнаженной. Горячий кадр датирован 2017 годом, и у Сильвии еще длинные кудрявые волосы, а впереди романы с известными в Эстонии музыкантами.