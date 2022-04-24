Эстонская виолончелистка и просто красавица Сильвия Ильвес всегда радует подписчиков горячими кадрами.
В костюме Евы: виолончелистка Сильвия Ильвес взорвала Сеть обнаженным снимком
В костюме Евы: виолончелистка Сильвия Ильвес взорвала Сеть обнаженным снимком
На днях Сильвия опубликовала в Инстаграме одну из своих любимых, как она написала, фотографий. На ней Ильвес предстает в костюме Евы, то есть совершенно обнаженной. Горячий кадр датирован 2017 годом, и у Сильвии еще длинные кудрявые волосы, а впереди романы с известными в Эстонии музыкантами.
«Одна из самых красивых моих фотографий в костюме Евы, на которой - удивительно или нет - мне нравится мой исключительно большой нос, полный силы воли, особая форма подбородка. И, конечно же, свежее материнство добавило плавности изгибам моей фигуры», - подписала пост сексуальная виолончелистка.