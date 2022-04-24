Джонни Депп шокировал фанатов рассказом в суде о выходках Эмбер Херд на их свадьбе

Известный голливудский актер Джони Депп сейчас судится со своей бывшей женой. Звезда «Пиратов Карибского моря» намерен получить большую сумму за клевету в свой адрес.

На прошедшем накануне заседании суда огласке были преданы нелицеприятные факты из жизни пары. Так, Депп заявил, что однажды Хёрд опорожнилась на их кровать и даже показал фотографии, доказывающие эту выходку. В суде он дал ответ на обвинения Хёрд о том, что он употребляет наркотики. При этом Депп также обвинил свою бывшую жену в наркомании. По его словам, на их свадьбе актриса принимала наркотики вместе с гостями, причем сама невеста принесла на церемонию запрещенные вещества, а гости ее поддержали.

Сам Депп заявил, что не участвовал в этом на свадьбе. Также в суде была поднята история, в которой Джонни Депп уверял, что у него отрезали часть пальца после бутылки, брошенной в него Хёрд в ходе ссоры. В итоге адвокат Херд предъявил суду записи, где слышно, как Депп просит жену порезать его, но получив отказ, сам делает это, схватившись за нож. Также Хёрд показала, как Депп пьет алкоголь с утра, кричит и крушит мебель.

Кроме того, во время допроса Джонни адвокатом Эмбер вскрылась любопытная переписка. В 2013 году – еще до свадьбы – Депп написал знакомому актеру: «А давай сожжем Эмбер! Но перед этим утопим. А потом я еще контрольно трахну ее сгоревший труп».