Гороскоп на 24 апреля для всех знаков Зодиака: день торжества инстинктов

Овен

Оградить себя от негатива окружающего мира и населяющих его людей можно будет, отказавшись от общения с последними: чем меньше злых слов вы услышите, тем легче будет у вас на душе.

Телец

Главное сегодня – контролировать свои слова: под влиянием минутного раздражения можно будет сказать нечто такое, что не исправишь даже многочисленными извинениями.

Близнецы

В вашем окружении – с большой долей вероятности – окажутся люди, которые захотят вывести вас из себя и энергетически подпитаться вашими эмоциями – не стоит поддаваться на их провокации.

Рак

Упадок сил, который вы можете почувствовать сегодня, будет предопределен не болезнями, а усталостью – нынешний день на редкость благоприятен для отдыха, восстановления и релакса.

Лев

Не стоит вступать в дискуссии с людьми, которые по какой-то причине вам неприятны: пытаясь переспорить их, вы можете "завестись" с полуоборота и потратить время и силы без всякой пользы.

Дева

Мнительность и впечатлительность, которые будут свойственны вам в это время, легко могут сделать вас пешкой в чужих руках – чтобы подобного не произошло, лучше не общаться с малознакомыми людьми.

Весы

Важно быть максимально осторожными, высказывая пожелания другим людям, даже если они заслуживают негативного отношения: все, что будет сказано в чей-то адрес, вернутся бумерангом.

Скорпион

День, когда окружающие вас люди поневоле – в силу обстоятельств – снимут маски, вследствие чего вы сможете увидеть их исинное лицо: у кого-то оно будет хуже, а кого-то и лучше, чем то, к которому вы привыкли.

Стрелец

Несмотря на праздник, от встреч с друзьями и родными лучше отказаться: велика вероятность того, что – особенно под влиянием винных паров – вы наговорите друг другу лишнего, что надолго ухудшит отношения.

Козерог

Несмотря на свойственный вам трудоголизм, звезды призывают вас хотя бы в этот праздничный день сделать перерыв, все равно толку от приложенных усилий вы не увидите, так что лучше перевести дух и отдохнуть.

Водолей

День, когда ссора с самыми серьезными последствиями может возникнуть – как пламя возгорается из искры – из любого пустяка, поэтому необходимо продумывать каждое свое слово, не говоря уже о действиях.

Рыбы