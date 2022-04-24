Гороскоп на 24 апреля для всех знаков Зодиака: день торжества инстинктов

Оградить себя от негатива окружающего мира и населяющих его людей можно будет, отказавшись от общения с последними: чем меньше злых слов вы услышите, тем легче будет у вас на душе.
Главное сегодня – контролировать свои слова: под влиянием минутного раздражения можно будет сказать нечто такое, что не исправишь даже многочисленными извинениями.
В вашем окружении – с большой долей вероятности – окажутся люди, которые захотят вывести вас из себя и энергетически подпитаться вашими эмоциями – не стоит поддаваться на их провокации.
Упадок сил, который вы можете почувствовать сегодня, будет предопределен не болезнями, а усталостью – нынешний день на редкость благоприятен для отдыха, восстановления и релакса.
Не стоит вступать в дискуссии с людьми, которые по какой-то причине вам неприятны: пытаясь переспорить их, вы можете "завестись" с полуоборота и потратить время и силы без всякой пользы.
Мнительность и впечатлительность, которые будут свойственны вам в это время, легко могут сделать вас пешкой в чужих руках – чтобы подобного не произошло, лучше не общаться с малознакомыми людьми.
Важно быть максимально осторожными, высказывая пожелания другим людям, даже если они заслуживают негативного отношения: все, что будет сказано в чей-то адрес, вернутся бумерангом.
День, когда окружающие вас люди поневоле – в силу обстоятельств – снимут маски, вследствие чего вы сможете увидеть их исинное лицо: у кого-то оно будет хуже, а кого-то и лучше, чем то, к которому вы привыкли.
Несмотря на праздник, от встреч с друзьями и родными лучше отказаться: велика вероятность того, что – особенно под влиянием винных паров – вы наговорите друг другу лишнего, что надолго ухудшит отношения.
Несмотря на свойственный вам трудоголизм, звезды призывают вас хотя бы в этот праздничный день сделать перерыв, все равно толку от приложенных усилий вы не увидите, так что лучше перевести дух и отдохнуть.
День, когда ссора с самыми серьезными последствиями может возникнуть – как пламя возгорается из искры – из любого пустяка, поэтому необходимо продумывать каждое свое слово, не говоря уже о действиях.
Как бы вам ни хотелось заняться какой-то работой – как профессионального, так и бытового свойства – делать этого не стоит, поэтому лучше посвятить время отдыху – силы вам понадобятся уже завтра, пишет TSN.