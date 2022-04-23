«Ни разу не предлагали переспать с продюсером»: сексуальная внешность и спортивное прошлое Яны Кошкиной

Яна Кошкина - молодая актриса с эффектной внешностью, которая не оставляет равнодушным никого - ни мужчин, ни женщин.

В биографии звезды около 50 ролей и телепроектов.

В сериале «Звоните ДиКаприо!» она сыграла героиню, которая, по ее словам, практически списана с нее. Яна благодарна за то, что ей дали сыграть именно эту роль.

В интервью порталу «Вокруг TV» девушка признавалась, что в 50 проектах, где она играла (среди них - «Дорожный патруль», «Слово женщине», «Проснемся вместе», «Улицы разбитых фонарей» и многие другие), были однотипные роли глуповатых красавиц, но в «Звоните ДиКаприо!» - это была вторая роль, где ей не надо было играть «заоблачную дуру».

Если говорить о количестве эпизодических ролей, то таких было невероятно много, пока Яну не заметили и не стали воспринимать серьезно. Хотя, по ее мнению, в «Молодежке» она играет неглупую женщину, которая преследует определенные цели и понимает, чего хочет. В сериале «Домашний арест» у нее совсем другой персонаж - Леля, которая очень любит деньги. Но они разные, считает Яна.

«В принципе, я - перфекционист… У меня все должно быть безупречно… Это касается всего», - говорит о себе актриса.

Кошкина уверена, что если она получает роль, то должна ее сделать хорошо.

Примечательный факт: Яна - мастер спорта по художественной гимнастике.

В 13-14 лет случилась небольшая травма. Ей пришлось уйти из спорта, чтобы восстановиться, а потом так получилось, что ее пригласили в кино - в питерский сериал «ОБЖ». Из тысячи детей утвердили именно ее. Кошкиной надо было решить - вернуться в спорт или попробовать себя в кинематографе. Она выбрала второе.

«В течение какого-то времени я пыталась совмещать, а потом выбрала кино. Я думала на будущее. Понимаете, в гимнастике 22 года - край, а потом... что дальше? Идти тренером работать?» - рассуждает красавица.

Ей казалось, что в актерской профессии у нее будет больше шансов на будущее.