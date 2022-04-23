22 апреля российская модель, телеведущая и актриса Яна Кошкина отметила 32-летие. Рассказываем некоторые факты из жизни знаменитости в рамках рубрики «Звезда недели», пишет RUS TVNET.
«Ни разу не предлагали переспать с продюсером»: сексуальная внешность и спортивное прошлое Яны Кошкиной
Яна Кошкина - молодая актриса с эффектной внешностью, которая не оставляет равнодушным никого - ни мужчин, ни женщин.
В биографии звезды около 50 ролей и телепроектов.
В сериале «Звоните ДиКаприо!» она сыграла героиню, которая, по ее словам, практически списана с нее. Яна благодарна за то, что ей дали сыграть именно эту роль.
В интервью порталу «Вокруг TV» девушка признавалась, что в 50 проектах, где она играла (среди них - «Дорожный патруль», «Слово женщине», «Проснемся вместе», «Улицы разбитых фонарей» и многие другие), были однотипные роли глуповатых красавиц, но в «Звоните ДиКаприо!» - это была вторая роль, где ей не надо было играть «заоблачную дуру».
Если говорить о количестве эпизодических ролей, то таких было невероятно много, пока Яну не заметили и не стали воспринимать серьезно. Хотя, по ее мнению, в «Молодежке» она играет неглупую женщину, которая преследует определенные цели и понимает, чего хочет. В сериале «Домашний арест» у нее совсем другой персонаж - Леля, которая очень любит деньги. Но они разные, считает Яна.
«В принципе, я - перфекционист… У меня все должно быть безупречно… Это касается всего», - говорит о себе актриса.
Кошкина уверена, что если она получает роль, то должна ее сделать хорошо.
Примечательный факт: Яна - мастер спорта по художественной гимнастике.
В 13-14 лет случилась небольшая травма. Ей пришлось уйти из спорта, чтобы восстановиться, а потом так получилось, что ее пригласили в кино - в питерский сериал «ОБЖ». Из тысячи детей утвердили именно ее. Кошкиной надо было решить - вернуться в спорт или попробовать себя в кинематографе. Она выбрала второе.
«В течение какого-то времени я пыталась совмещать, а потом выбрала кино. Я думала на будущее. Понимаете, в гимнастике 22 года - край, а потом... что дальше? Идти тренером работать?» - рассуждает красавица.
Ей казалось, что в актерской профессии у нее будет больше шансов на будущее.
Родители Яны развелись, когда она была совсем маленькой. Впервые своего отца она увидела в возрасте 6 лет. Общаться как папа и дочка они начали, когда девушке исполнилось 15 лет. В этом возрасте Яна поступила на первый курс Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
Про отца Яна говорит, что он сейчас в курсе всего, что происходит в ее жизни - проблемы, радости. Маму она старается не посвящать в свои трудности и переживания.
С женщинами актриса предпочитает быть осторожной и не верит в женскую дружбу.
Кошкина призналась, что у нее есть несколько медийных друзей-мужчин. Они ей помогают и поддерживают, но фамилии она называть не хочет.
Яна говорит, что когда женщины ее видят, то априори думают: если у нее есть успех, то она его добилась не своим трудом и талантом, а через постель.
«Они даже не хотят понимать, что для того, чтобы я чего-то добилась, я училась. Я кучу проб прошла. Не везде меня утверждали. Мы из бедной семьи. Я действительно работала», - заявляла девушка в интервью.
В беседе с журналистами «Вокруг TV» она подчеркнула, что ей ни разу не предлагали переспать с продюсером за роль.
Кошкина не знает, как у других актрис, но с ней такого не было.
Часто в соцсетях Яне пишут оскорбления. Сначала она огорчалась из-за хейтеров и их комментариев, но сейчас это у нее вызывает лишь смех.
Яна Кошкина говорит, что в жизни она совсем не такая, как «в телевизоре». Ей кажется, что просто однажды удачно получился этот образ и режиссеры стали его тиражировать.
«Они его меняют, но суть одна… Пока нужна такая, буду играть… Мне бы хотелось, чтобы зрители увидели меня такой, какая я в жизни, а не такой, какая я на сцене», - признается актриса.
Личную жизнь Яна старается не афишировать, считая, что на то она и личная.
Откровенные наряды и фотографии девушки стали уже сенсацией в Сети. Кошкина же говорит, что надо понимать, зачем она так одевается и для чего это все.
«В реальной жизни я же так не хожу», - уверяет Яна.
Чаще всего она старается одеться так, чтобы лишний раз не привлекать внимание. Все ее наряды соответствуют мероприятиям. Каждый образ продумывают стилисты и продюсеры. Она к этому относится как к работе.
«Нет необходимости раздеваться в кадре, если есть дублеры. При их наличии зачем я это буду делать?» - спрашивает Кошкина у журналистов.
Яна отмечает, что согласна обнажиться только в том случае, если ей предложат серьезную драматическую роль.
Привлекательную девушку не могли не заметить телепродюсеры, и она стала появляться в эфирах развлекательных шоу Первого канала и телеканала ТНТ.
Кроме того, что Яна актриса, она любит петь, но исключительно в свое удовольствие. Она считает, что если петь, то делать это надо профессионально и учиться этому. Однажды актриса пришла спеть на проект «Голос» в рамках рекламы шоу «Короли фанеры». Александр Градский даже посвятил Яне отдельную речь. Она сразила жюри своей эффектной внешностью и чувством юмора.
Девушка также снялась в фотосессии для журнала Maxim. Несмотря на то, что профессиональный спорт остался в прошлом, она старается ежедневно уделять время тренировкам. Свою натренированную фигуру Яна охотно демонстрирует в Instagram на снимках в купальнике.
Хотя Кошкина уделяет массу времени поддержанию идеальной внешности, она не стесняется предстать перед камерой без макияжа, так как уверена в своей привлекательности.
Сейчас артистка с успехом продолжает развивать карьеру в кино и на телевидении.