В Ида-Вирумаа более сотни георгиевских ленточек были привязаны к кладбищенским надгробиям. Архиепископ: это неэтично

Поздним вечером 17 апреля в полицию Йыхви поступило сообщение о том, что к крестам кладбища в деревне Яама волости Алутагузе были привязаны георгиевские ленточки, которые на территории Эстонии считаются частью символики, поддерживающей российскую агрессивную политику.

Выехавший на место происшествия патруль снял с крестов на могилах 151 ленту в цветах георгиевского и российского флагов.

В пятницу Маргус Мурдсалу, региональный начальник Йыхвиского полицейского участка, сообщил Elu24, что полиция начала расследование этого дела по статье о правонарушениях общественного порядка. "В настоящее время проводятся первоначальные процессуальные действия по сбору возможных доказательств и установлению виновных", - добавил он.

В случае нарушения общественного порядка виновному грозит штраф до 400 евро или приказ о задержании.

"Вандализм на кладбище и прикрепление символов, поддерживающих агрессию, к могилам чужих людей - это явная провокация, нарушающая чувство безопасности людей", - сказал Андреас Клиимант, начальник Йыхвиского отделения полиции, добавив, что они решительно реагируют на любую провокацию.

"Военной символике не место в нашем общественном пространстве, ее демонстрация может иметь провокационный эффект и представлять угрозу общественному порядку".

Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма сказал Elu24, что в то время, когда георгиевская лента стала враждебной военной эмблемой, ее использование на могилах ни в коем случае не может быть одобрено.

"Конечно, свечи и цветы всегда можно принести на могилы незнакомых людей. Убирать осенние листья и веточки с могил незнакомых людей - это тоже красивый обычай, но использовать могилы в качестве инструментов для выражения протеста протеста - это неэтично", - добавил Вийлма.

Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма Фото: Andres Haabu

В среду Рийгикогу принял законопроект о запрете символов ненависти.

Согласно закону, не разрешается публично демонстрировать символ, связанный с актом агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, таким образом, чтобы поддерживать или оправдывать эти действия.