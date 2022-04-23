По сообщению полиции, лица, которые в минувшее воскресенье привязали георгиевские ленточки к крестам кладбища в селе Яама в Ида-Вирумаа, остаются неустановленными, сообщает полиция.
В Ида-Вирумаа более сотни георгиевских ленточек были привязаны к кладбищенским надгробиям. Архиепископ: это неэтично
Поздним вечером 17 апреля в полицию Йыхви поступило сообщение о том, что к крестам кладбища в деревне Яама волости Алутагузе были привязаны георгиевские ленточки, которые на территории Эстонии считаются частью символики, поддерживающей российскую агрессивную политику.
Выехавший на место происшествия патруль снял с крестов на могилах 151 ленту в цветах георгиевского и российского флагов.
В пятницу Маргус Мурдсалу, региональный начальник Йыхвиского полицейского участка, сообщил Elu24, что полиция начала расследование этого дела по статье о правонарушениях общественного порядка. "В настоящее время проводятся первоначальные процессуальные действия по сбору возможных доказательств и установлению виновных", - добавил он.
В случае нарушения общественного порядка виновному грозит штраф до 400 евро или приказ о задержании.
"Вандализм на кладбище и прикрепление символов, поддерживающих агрессию, к могилам чужих людей - это явная провокация, нарушающая чувство безопасности людей", - сказал Андреас Клиимант, начальник Йыхвиского отделения полиции, добавив, что они решительно реагируют на любую провокацию.
"Военной символике не место в нашем общественном пространстве, ее демонстрация может иметь провокационный эффект и представлять угрозу общественному порядку".
Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма сказал Elu24, что в то время, когда георгиевская лента стала враждебной военной эмблемой, ее использование на могилах ни в коем случае не может быть одобрено.
"Конечно, свечи и цветы всегда можно принести на могилы незнакомых людей. Убирать осенние листья и веточки с могил незнакомых людей - это тоже красивый обычай, но использовать могилы в качестве инструментов для выражения протеста протеста - это неэтично", - добавил Вийлма.
В среду Рийгикогу принял законопроект о запрете символов ненависти.
Согласно закону, не разрешается публично демонстрировать символ, связанный с актом агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, таким образом, чтобы поддерживать или оправдывать эти действия.
Закон предусматривает штрафы или тюремное заключение до 1200 евро за подобные правонарушения. Если такое деяние совершено юридическим лицом, возможен штраф в размере до 32 000 евро.