Моргенштерн об изменах жене: «Я не влюбляюсь в телок, просто хочу потыкать в другую вагину»

Дилара одной из первых заговорила о расставании. Она выпустила влог, в котором рассказала, какие чувства испытывает к музыканту, вспомнила, как он ее оберегал, помогал и делал все, что просила блогерша. Но отношения стали резко портиться после свадьбы. А затем зимой они переехали в Дубай, где жили последние несколько месяцев. Там они и приняли решение разойтись.

Моргенштерн все эти дни хранил молчание, но все-таки решил выпустить документальный фильм и рассказать, как так случилось. В итоге рэпер признался в частых изменах возлюбленной, пишет Starhit.

«У нас с Диларой абсолютно разное понимание, что такое любовь. Для нее это преданность, быть рядом с семьей, все дела. А для меня это… Ну вот есть одна женщина в мире, которую я люблю, а остальных просто потрахать хочу. Я самец, понравилась телка, захотел. Но всего одна, кому ты готов время уделять. Вместе время проводить, какой-то прикольчик устроить, пообниматься, посмотреть фильмы. Она всего одна. А для нее — если я других женщин трахаю, значит, я ее предал. Я вообще такого не чувствую. Когда я трахаю других телок я не чувствую, что ее предаю. Вот если бы я влюбился — это предательства. А просто потыкать в какую-то вагину, а че нет?» — сказал популярный рэп-исполнитель.

Рассуждая о причинах того, почему так случилось, он пришел к выводу — все идет из семьи. У Дилары мама и папа всю жизнь вместе, и она берет пример с них. У Моргенштерна была лишь мама, а отец постоянно куролесил. «Разное любви, мы из-за этого не можем как-то ужиться. Для нее это полная семья, быть вместе, опека. А я для меня это просто уделять время, для меня карьера важнее семьи. Поэтому мы и не сходимся», — признался артист.