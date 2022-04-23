Пенсионерка упала в доме в декабре прошлого года. Родственник не стал оказывать помощь, а вместо этого засунул женщину в полиэтиленовые пакеты и спрятал, передает Life.ru.
В США внук убил бабушку, засунув живьём в морозильник
В американском штате Джорджия внук убил собственную бабушку, переломав ей кости и засунув живьём в морозильник. 82-летняя Дорис Камминг трагически погибла ещё в декабре прошлого года, однако её останки удалось обнаружить всего несколько дней назад, сообщает Fox 5 Atlanta.
После жестокого убийства молодой человек по имени Роберт Кейт Тинчер III несколько месяцев жил с телом бабушки в заморозке, пока его не нашли полицейские. Правоохранители установили, что женщина упала в доме в декабре 2021 года, однако внук не стал оказывать ей помощь и не вызвал скорую, а вместо этого протащил её по дому, «услышав и увидев, как сломалось множество костей», после чего засунул родственницу в пакеты и убрал в морозильную камеру. По мнению медэкспертов, в тот момент женщина ещё была жива.
Эту информацию подтвердил и сам молодой человек. По его словам, бабушка дышала и двигалась, когда он засовывал её в морозилку. Мужчина рассказал, что не стал обращаться в службу спасения, так как боялся визита полицейских. В то время американца разыскивали за угрозы в отношении жены. Позже на допросе Тинчер признался, что любил бабушку.
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