В США внук убил бабушку, засунув живьём в морозильник

В американском штате Джорджия внук убил собственную бабушку, переломав ей кости и засунув живьём в морозильник. 82-летняя Дорис Камминг трагически погибла ещё в декабре прошлого года, однако её останки удалось обнаружить всего несколько дней назад, сообщает Fox 5 Atlanta.

После жестокого убийства молодой человек по имени Роберт Кейт Тинчер III несколько месяцев жил с телом бабушки в заморозке, пока его не нашли полицейские. Правоохранители установили, что женщина упала в доме в декабре 2021 года, однако внук не стал оказывать ей помощь и не вызвал скорую, а вместо этого протащил её по дому, «услышав и увидев, как сломалось множество костей», после чего засунул родственницу в пакеты и убрал в морозильную камеру. По мнению медэкспертов, в тот момент женщина ещё была жива.

Эту информацию подтвердил и сам молодой человек. По его словам, бабушка дышала и двигалась, когда он засовывал её в морозилку. Мужчина рассказал, что не стал обращаться в службу спасения, так как боялся визита полицейских. В то время американца разыскивали за угрозы в отношении жены. Позже на допросе Тинчер признался, что любил бабушку.