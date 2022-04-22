ТОП-5 исполнителей на «Таллиннской неделе музыки»: от диско-грува до фольктроники

Иван Дорн

Иван Дорн, обладатель Европейской музыкальной премии MTV и главный босс звукозаписывающей компании Masterskaya, в одночасье стал сенсацией, выпустив свой дебютный альбом Co’n’dorn (2012). География его фанатской базы простирается от Варшавы до Владивостока. Уникальная смесь хауса, поп-музыки, ню-диско, фанка и джаза в сочетании с чувством стиля, неоднозначными выступлениями и великолепными танцевальными движениями привлекла внимание к молодому артисту. Следующий альбом Randorn (2014) пересек черту между андерграундом и мейнстримом, укрепив звездный статус Дорна. Этот шедевр содержал подборку песен, которые можно было бы поставить где-то между Aphex Twin, Kavinski и Фарреллом Уильямсом.

Место и время: 5 мая, 16:00

Площадь таллиннского творческого городка Теллискиви, Telliskivi 60a

NB! Концерт пройдет бесплатно

NEØV

NEØV — признанная по всему миру инди-рок-группа, основанная братьями и мультиинструменталистами Ансси и Самули Неувонен из Финляндии. Их последний альбом“Picture of a Good Life, выпущенный в январе 2021, получил признание прессы и транслировался по радио, особенно в Европе. На концертах состав группы будет усилен Юсси Хиетала (Pariisin Kevät, Rubik, J.Tala). NEØV подписаны на немецкий лейбл Clouds Hill (The Mars Volta).

Место и время: 07.05

Vaba Lava Narva, Linda 2

Neon Fir

История эстонской прогрессив-поп-группы Neon Fir началась в конце 2019 года, когда пять творческих людей объединили усилия, чтобы раздвинуть границы поп-музыки. Звучание группы можно охарактеризовать как смесь мечтательного вокала Cocteau Twins, прогрессивных соул-ритмов Hiatus Kaiyote, а также советских и западных синтезаторных ландшафтов 80-х годов. После серии хорошо принятых синглов, увидевших свет в 2020 году, группа в 2021 году выпустила свой одноименный дебютный альбом, который получил восторженный прием на альтернативной сцене и транслировался по национальному радио и телевидению. В 2022 году Neon Fir намерена презентовать публике свой дебютный релиз на виниле и кассетах и продолжить путешествие по космическим волнам и звуковым частотам.

Место и время: 06.05 19:00

MW 2022: Võnge Festival Stage, Telliskivi 60a/5, Roheline saal

OOPUS

OOPUS — это фолк будущего! Три участника группы смешивают эстонскую традиционную музыку, электронную танцевальную музыку и аналоговые синтезаторы, создавая световые инсталляции, которые пульсируют вместе с композициями. Это эйсид-техно с классическими ретро-инструментами TR-09 и TB-03 и хриплыми волынками, чьи звуки кружат вокруг танцпола, освещенного стробоскопами. Их выступления эпичны, уникальны и полны энергии. Под музыку OOPUS можно танцевать до утра. Второй долгоиграющий альбом группы Folk On Acid выйдет в 2022 году.

Место и время: 07.05 00:00 (в ночь с пт. на сб.)

Folktronica Stage. Fotografiska, Telliskivi 60a-8.

alyona alyona

Феноменальный взлет alyona alyona начался в 2018 году, когда ее дебютный видеосингл «Рибки» стал вирусным хитом в Украине. Молодая воспитательница, работавшая в детском сада из маленького городка под Киевом, за одну ночь стал хип-хоп-сенсацией.

Теперь она доносит свое послание уже не в качестве педагога, а будучи сильной и обожаемой многими исполнительницей, которую можно увидеть в клипах в образе гордой королевы улиц перед жилыми домами ее родного города Барышевка или как сказочную матриарх в антиутопическом мире. Она действует без шика и помпы и предпочитает попадать в яблочко. На ее родном украинском языке она поет об образах женщин, которые находятся за пределами обычных клише о красоте («Рибки») или молодых людей, которые оплакивают ситуацию в Украине и уезжают из страны («Залишаю свій дім»). alyona alyona — поп-артистка, которая узнала, что такое соль земли, работая на кассе в супермаркете и продавцом косметики, прежде чем стать педагогом и изучать психологию.