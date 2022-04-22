Кардиолог Хорошев рассказал о риске погибнуть во время поцелуя из-за уязвимости яремной вены.
Гибельная страсть: кардиолог рассказал, как можно убить поцелуем
Специалист назвал один случай во время интимного контакта с партнером, который несет риски для здоровья и жизни
Оказывается, в порыве страсти несложно поцелуем убить партнера. Как избежать смерти из-за пылкого темперамента, в беседе с URA.RU рассказал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.
Специалист пояснил, что особую опасность представляют укусы и даже засосы во время поцелуя. Как легко догадаться, самая уязвимая зона находится на шее человека — это яремная вена. «Если кто-то вопьется кому-то в шею в области яремной вены, это представляет опасность», — рассказал врач.
Яремные вены на шее довольно крупные и находятся близко к коже, поэтому даже поцелуй в засос в эту область шеи, как минимум, несет риск образования тромбов.
«Тромбы <...> могут попасть в камеры сердца и подключичные вены, что может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе летальным», — отметил кардиолог.
А вот обычный поцелуй никаких рисков не несет, а только приносит пользу, так как подобный контакт вырабатывает у людей гормоны удовольствия и счастья, заключил Хорошев.