Гибельная страсть: кардиолог рассказал, как можно убить поцелуем

Оказывается, в порыве страсти несложно поцелуем убить партнера. Как избежать смерти из-за пылкого темперамента, в беседе с URA.RU рассказал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

Специалист пояснил, что особую опасность представляют укусы и даже засосы во время поцелуя. Как легко догадаться, самая уязвимая зона находится на шее человека — это яремная вена. «Если кто-то вопьется кому-то в шею в области яремной вены, это представляет опасность», — рассказал врач.

Яремные вены на шее довольно крупные и находятся близко к коже, поэтому даже поцелуй в засос в эту область шеи, как минимум, несет риск образования тромбов.

«Тромбы <...> могут попасть в камеры сердца и подключичные вены, что может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе летальным», — отметил кардиолог.

А вот обычный поцелуй никаких рисков не несет, а только приносит пользу, так как подобный контакт вырабатывает у людей гормоны удовольствия и счастья, заключил Хорошев.