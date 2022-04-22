В январе модельер признавался, что 2021-й выдался непростым. Видимо, Вячеслав Михайлович в прошлом году трудился на славу, иначе как объяснить, что убыточное АО заработало миллионы, пишет Лайф.
Раскрыты доходы страдающего болезнью Паркинсона Зайцева, и таких сумм никто не ожидал увидеть
Кутюрье Вячеслав Зайцев в свои 84 года остаётся, как говорится, на коне: за прошлый год он заработал миллионы. Причём в течение нескольких последних лет его Дом моды не приносил никакого дохода, а в пандемийном 2020-м акционерное общество вообще заявляло об убытках в размере 21 млн рублей (259 259 евро по сегодняшнему курсу).
Как пишет kp.ru, страдающий болезнью Паркинсона Зайцев вернулся на пост гендиректора Дома моды, который носит его имя. Что интересно, в прошлом году организация, в 2020-м ставшая убыточной, вышла в плюс. Чистая прибыль составила 62 миллиона рублей (765 432 евро) при выручке в 182 млн (2 246 913 евро). Эти цифры для Дома моды невиданные, подчёркивается в материале. Как руководству удалось столь кардинально поменять положение дел, загадка.
Как признавался Зайцев в январе, 2021-й оказался для него непростым, однако запомнился не только "трудностями и неурядицами". Кутюрье поправил здоровье и в новый год вошёл с новыми силами, запланировав на 2022-й выпуск новой коллекции.