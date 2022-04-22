Раскрыты доходы страдающего болезнью Паркинсона Зайцева, и таких сумм никто не ожидал увидеть

Кутюрье Вячеслав Зайцев в свои 84 года остаётся, как говорится, на коне: за прошлый год он заработал миллионы. Причём в течение нескольких последних лет его Дом моды не приносил никакого дохода, а в пандемийном 2020-м акционерное общество вообще заявляло об убытках в размере 21 млн рублей (259 259 евро по сегодняшнему курсу).