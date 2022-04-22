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Кабаева вышла в свет: переборщила с косметологом?

Limon.ee
Кабаева вышла в свет: переборщила с косметологом?
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Алина Кабаева
Алина Кабаева Фото: Vyacheslav Prokofyev

Пользователи Сети считают, что спортсменка злоупотребляет услугами косметологов, пишет womanhit.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева редко появляется на публике. Однако накануне спортсменка посетила первую репетицию своего фестиваля. Знаменитость с радостью фотографировались с тренерами и участниками, поэтом несколько снимков все-таки попали в Сеть. Ими поделилась олимпийская чемпионка Екатерина Сиротина.

Выход Кабаевой в свет вызвал бурную реакцию у общественности. Одни удивились, что спортсменка осталась в России, а не улетела за рубеж. А другие отметили, что Алина активно пользуется услугами косметологов. По мнению пользователей, женщина стала злоупотреблять процедурами красоты. Но есть и те, кто заметил кольцо на безымянном пальце правой руки звезды.

Кабаева пришла на мероприятие в кардигане крупной вязки, классической белой рубашке, серых джинсах и белых кроссовках. В Сети отмечают, что обувь обошлась знаменитости почти в 100 тысяч рублей.

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