Кабаева вышла в свет: переборщила с косметологом?

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева редко появляется на публике. Однако накануне спортсменка посетила первую репетицию своего фестиваля. Знаменитость с радостью фотографировались с тренерами и участниками, поэтом несколько снимков все-таки попали в Сеть. Ими поделилась олимпийская чемпионка Екатерина Сиротина.

Выход Кабаевой в свет вызвал бурную реакцию у общественности. Одни удивились, что спортсменка осталась в России, а не улетела за рубеж. А другие отметили, что Алина активно пользуется услугами косметологов. По мнению пользователей, женщина стала злоупотреблять процедурами красоты. Но есть и те, кто заметил кольцо на безымянном пальце правой руки звезды.