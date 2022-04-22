Роналду показал первое семейное фото после смерти новорожденного сына

«С глубочайшей печалью мы сообщаем о том, что наш малыш, мальчик, умер. Только рождение нашей малышки, девочки, дает нам силы пережить этот момент благодаря капле надежды и радости», — написал тогда убитый горем Криштиану.

Спустя несколько дней португальский форвард «Манчестер Юнайтед» забрал домой свою возлюбленную Джорджину Родригес и новорожденную дочку, с которой, к счастью, все в порядке. Несмотря на горе, Роналду решил выйти на связь с поклонниками. Футболист опубликовал трогательное семейное фото. На снимке Криштиану запечатлен с малышкой на руках в окружении избранницы и их детей. Публикацию Роналду сопроводил словами благодарности всем людям, которые на протяжении нескольких дней выражали ему свое сочувствие.