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Роналду показал первое семейное фото после смерти новорожденного сына

Limon.ee
Роналду показал первое семейное фото после смерти новорожденного сына
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: Paul Ellis

Переживший страшное горе спортсмен сейчас находится в кругу родных. В том числе домой вернулась и жена звезды с новорожденной дочерью, пишет Экспресс газета.

О смерти только родившегося наследника Криштиану Роналду стало известно в минувший понедельник. Печальную новость решил сообщить сам футболист. В личном блоге спортсмен опубликовал открытое письмо.

«С глубочайшей печалью мы сообщаем о том, что наш малыш, мальчик, умер. Только рождение нашей малышки, девочки, дает нам силы пережить этот момент благодаря капле надежды и радости», — написал тогда убитый горем Криштиану.

Спустя несколько дней португальский форвард «Манчестер Юнайтед» забрал домой свою возлюбленную Джорджину Родригес и новорожденную дочку, с которой, к счастью, все в порядке. Несмотря на горе, Роналду решил выйти на связь с поклонниками. Футболист опубликовал трогательное семейное фото. На снимке Криштиану запечатлен с малышкой на руках в окружении избранницы и их детей. Публикацию Роналду сопроводил словами благодарности всем людям, которые на протяжении нескольких дней выражали ему свое сочувствие.

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