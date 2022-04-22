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Названы три действенных способа выжить при любом ЧП

Limon.ee
Названы три действенных способа выжить при любом ЧП
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Катастрофа. Иллюстративная картинка
Катастрофа. Иллюстративная картинка Фото: Shutterstock

Эксперт назвал универсальные советы по выживанию в любой чрезвычайной ситуации, пишет 5 канал.

ТОП-3 способа выжить при любом ЧП

Жители мегаполисов живут с ощущением безопасности: наличие медицинской страховки, развитая инфраструктура, существующие структуры правоохранительных органов Однако безопасность — это иллюзия, подчеркивает эксперт.

«У человека там десять вариантов развития событий, а у природы может быть тысяча, миллион вариантов развития событий», — пояснил Олег Гегельский.

Землетрясение, пожар, наводнение или техногенная авария — это абсолютно разные виды катастроф. Условия для выживания тем временем разнятся в соответствии с обстоятельствами. Однако существует три универсальных совета по сохранению собственной жизни при чрезвычайном положении.

Способ № 1 — осознать, что опасность реальна

Людям свойственно жить с мыслью, будто с ними точно ничего не случится. Однако это в корне неправильная концепция, потому что пожар может начаться в любом доме: как загородном, так и в многоквартирном доме. А наводнение или землетрясение бывает трудно предугадать даже специалистам с соответствующим оборудованием. Что говорить о техногенных катастрофах типа «Чернобыля» или «Фукусимы».

«К нештатной ситуации заведомо нужно быть готовым психологически», — рассказал эксперт.

Предугадать естественную или техногенную катастрофу обычному человеку невозможно. Однако осознание того факта, что опасность существует, значительно упростит вам выживание, если катастрофа все-таки случится.

Способ № 2 — не паниковать

Паника диктует человеку неправильную линию поведения, в частности может привести к фатальному исходу. Поэтому первое, что надо сделать, если случилась катастрофа, не паниковать. С холодной головой вы верно оцените ситуацию и не наделаете глупостей.

«Для паники достаточно одному человеку запаниковать, и паника может перекинуться на других людей, включая абсолютно адекватных, здоровых психологически людей», — объяснил Олег Павлович.

Если при ЧП вы оказались в компании товарищей по несчастью, постарайтесь успокоить их. Объясните, что паника лишь усугубит ваше с ними положение. Отыщите выход из положения совместными усилиями с теми, кто лучше вас знает здание или местность, в которой вы оказались.

Способ № 3 — покинуть место ЧП

Будь то наводнение, пожар, землетрясение или техногенная катастрофа, необходимо тут же покинуть место происшествия. Оцените обстановку и двигайтесь в противоположном от ЧП направлении.

«То есть, если вы видите, что где-то что-то происходит вдалеке, значит, не стоит приближаться», — рассказал эксперт по выживанию.

В то же время при наводнении, пожаре или землетрясении существуют свои правила для выживания.

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