Любовь напоказ и шикарная жизнь. Как топ-менеджер «Новатэка» пришел к тому, что убил себя и семью

Сергей Протосеня родился в 1966 году. В 1991 окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева по специальности «экономика и организация строительства». А дальше стал активно строить карьеру и десять лет работал на крупные коммерческие структуры.

В 2002 году он занял должность главного бухгалтера в «Новатэке». 13 лет спустя стал зампредседателя правления по экономике и финансам. К тому моменту он уже приобрел акции компании — и они приносили ему немалые дивиденды. В 2016-м Протосеня покидает пост в «Новотэке» и организовывает собственные бизнес-проекты.

По информации Forbes, бизнесмен несколько раз входил в ежегодный рейтинг 500 российских миллиардеров. По сообщениям СМИ, его состояние оценивалось в 400 миллионов евро.

Несколько лет назад Протосеня с семьей переехал во Францию. Семья стала вести спокойный и размеренный образ жизни. В полиции не зафиксировано ни одного случая, в котором отметился бы глава семьи, его жена или дети. На Пасху пара, забрав дочь, отправилась в Испанию, где владела шикарной виллой в курортном городке Льорет-де-Мар. Что там произошло — предстоит выяснить полиции, но 19 апреля старший сын забил тревогу, потому что и мама, и папа, и сестра перестали выходить на связь.

Приехавшие на место сотрудники полиции нашли окровавленные тела женщины и подростка, которых убили во сне: на телах видны многочисленные порезы и колотые раны. Во дворе особняка увидели тело самого хозяина, рядом с ним лежали нож и топор.

Первая версия, которую отрабатывает следствие — миллионер убил жену и дочку, а затем сам совершил самоубийство. Мотив непонятен, предсмертной записки нет. Может быть, что-то скажут соцсети?

Супруга Протосени Наталья два дня назад, 19 апреля, опубликовала пост — отрывок из произведения Константина Паустовского. В нем говорится о грядущей весне. В ее ленте множество семейных фотографий, где она всегда рядом с мужем. Вот пара играет в гольф, вот они путешествуют по Барселоне, вот они вместе с детьми в ресторане. Снимков много, на всех миллионер выглядит счастливым и довольным, а жена обнимает его.

Кадры из соцсетей дочери и сына тоже говорят о том, что в семье не было особенных проблем — дети занимались спортом и учились, у них были возможности посещать разные страны, интересные мероприятия, иметь дорогое хобби.

Есть у полиции и другая версия, которую сообщают испанские СМИ. Якобы на одежде Протосени нет следов крови и борьбы, поэтому есть гипотеза: убийство и самоубийство подстроили. Также инсайдер сообщил, что на месте преступления нашли носок — убийца надел его ручку топора, чтобы не оставлять следов.

Пока что не удалось получить записи с камер видеонаблюдения, поэтому трудно однозначно сказать, был ли кто-то в доме еще, кроме членов семьи.

Журналисты также обратили внимание еще на один факт: если это сделал 55-летний Протосеня, то почему он расправился именно с женой и дочкой, а не дождался сына? Криминалисты видят в убийстве явные признаки сексизма и связывают его с другими делами, которые сейчас активно расследуются в Испании. За несколько месяцев там было убито 11 женщин, а недавно в Льорет-де-Мар прошли митинги против сексистского насилия.