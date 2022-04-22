72-летняя Надежда Бабкина на фото разочаровала Сеть

В Сети обсуждают 72-летнюю российскую певицу Надежду Бабкину, которая после коронавируса набрала вес. Внешний вид артистки разочаровал пользователей соцсетей, они оставляют негативные комментарии под фото Бабкиной.

На внешний вид Бабкиной обратили внимание в Telegram-каналах. Там опубликовали фотографии знаменитости, на которых заметно, что сейчас певица набрала лишние килограммы и не спешит с ними расставаться.

Лишний вес Надежда Бабкина скинула во время тяжелой болезни – она перенесла коронавирус. А спустя время набрала его обратно. «72-летняя Надежда Бабкина, одно время отощавшая после ковида, снова кровь с молоком», – иронизируют в Telegram-канале «НеМалахов».