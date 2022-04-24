Готовить шашлык нужно уметь. Есть много рецептов замечательного блюда, но во всех случаях присутствует одна проблема. На угли стекает жир, который горит и отрицательно влияет на качество мяса.
Зачем мангальщики-профи сыплют на угли соль, когда жарят шашлык
Но предотвратить эту неприятность можно и очень просто, пишет novate.ru.
Главная сложность
Труднее всего в процессе готовки шашлыка поддерживать стабильное состояние жара. И дело даже не в скорости горения углей, а в том, что с мяса капает на них жир, который начинает гореть и его постоянно необходимо тушить. Обычно для этой цели используют воду, квас либо прочие напитки. По мнению многих, они обеспечивают мясу специфический привкус.
[Чтобы притушить угли, используются различные жидкости. Вода с пламенем прекрасно справляется, но и угли тушит, а это влияет и на жар – он становится меньше. В итоге шашлык может прожариться не очень хорошо.
Что делать
Лучшим решением проблемы станет обычная соль. После того, как угли дойдут до нужного состояния, их необходимо посыпать солью в количестве около ста-двухсот граммов. Сыпать нужно равномерно и аккуратно, так как соль имеет свойство стрелять. Когда она перестанет взрываться, можно на мангале размещать шампуры с мясом.
Соль выполняет сразу три функции: не дает жиру гореть, поддерживает жар в стабильном состоянии и уменьшает количество образующегося пепла. Спустя четверть часа шашлык будет готов, при этом мясо не подгорит и на нем не будет следов пепла.