Бывший топ-менеджер «Новатэка», его жена и дочь найдены мертвыми в Испании

Как сообщает телеканал Telecinco, Протосеня является предполагаемым убийцей своей жены и дочери — тела всех троих найдены на вилле в Льорет-де-Мар, провинция Жирона. В двух разных комнатах были найдены тела женщины и девушки с ножевыми ранениями, в саду дома повешенным был обнаружен сам Протосеня. Рядом нашли топор и нож со следами крови.

По данным телеканала, семья отправилась в свой дом в Льорет-де-Мар, чтобы провести Страстную неделю. Сергей Протосеня, его жена Наталья и их 18-летняя дочь-подросток уехали в Жирону и оставили другого сына семьи в его резиденции во Франции. Сын был тем, кто вызвал полицию, потому что его мать не отвечала на телефонные звонки.