Директор по развитию BestFilm Людмила Гостева посоветовала всем не пожалеть своего времени и сходить в кино на фильм «Аптекарь Мельхиор».
Гостева: «Аптекарь Мельхиор» — качественное и сильное кино
Детективный приключенческий фильм «Аптекарь Мельхиор», премьера которого состоялась на прошлой неделе, за выходные посмотрели 30 000 человек. Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee, Людмила Гостева сказала, что два часа фильма смотрятся на одном дыхании:
«В кинотеатрах Эстонии в прокат вышел средневековый детектив по романам (в основу трилогии легли 7 романов) Индрека Харгла — "Аптекарь Мельхиор". Если оперировать цифрами статистики, то за длинные выходные в кинотеатры Эстонии сходило чуть меньше 60 000 зрителей и при этом, 30 000 из них посмотрели именно "Аптекаря Мельхиора". Это лучший результат фильма в послевирусное время.
И я понимаю зрителей, которые выбирают именно этот фильм. Средневековый Таллинн, закрученная детективная история, отличные костюмы и почти два часа на одном дыхании. Это очень качественное и сильное кино. Безусловно, это фильм, достойный того, чтобы посмотреть его на большом экране. Смотреть можно и взрослым, и подросткам. Рекомендуемый возраст просмотра от создателей фильма — начиная с 12 лет. Не пожалейте своего времени, сходите в кино, эстонский кинематограф очень радует в последнее время и "Аптекарь Мельхиор" не исключение».*