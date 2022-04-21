Гостева: «Аптекарь Мельхиор» — качественное и сильное кино

«В кинотеатрах Эстонии в прокат вышел средневековый детектив по романам (в основу трилогии легли 7 романов) Индрека Харгла — "Аптекарь Мельхиор". Если оперировать цифрами статистики, то за длинные выходные в кинотеатры Эстонии сходило чуть меньше 60 000 зрителей и при этом, 30 000 из них посмотрели именно "Аптекаря Мельхиора". Это лучший результат фильма в послевирусное время.

И я понимаю зрителей, которые выбирают именно этот фильм. Средневековый Таллинн, закрученная детективная история, отличные костюмы и почти два часа на одном дыхании. Это очень качественное и сильное кино. Безусловно, это фильм, достойный того, чтобы посмотреть его на большом экране. Смотреть можно и взрослым, и подросткам. Рекомендуемый возраст просмотра от создателей фильма — начиная с 12 лет. Не пожалейте своего времени, сходите в кино, эстонский кинематограф очень радует в последнее время и "Аптекарь Мельхиор" не исключение».*