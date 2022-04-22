Эстонский художник решил перекусить на заправке Circle K, но остался ни с чем

Аапо и его супруга сделали небольшую остановку на заправке Circle K в Адавере, чтобы перекусить, но этого им сделать не удалось.

Пукк поделился в социальных сетях диалогом с работниками заправки:

«Аапо: Можно мне, пожалуйста, wrapper с кебабом, только без соуса чили?

Продавец №1: Нельзя.

Аапо: А как тогда можно?

Продавец №1: Я не могу менять рецепт.

Аапо: Я хотел бы, что бы вы заменили этот острый соус на майонез или кетчуп.

Продавец №1: Мне не разрешается менять рецепт.

Аапо: Насколько я помню, ранее мне заменяли соус на всех заправках Circle K в Эстонии.

Продавец №1: Нет, я не могу менять рецепт.

Аапо: Вы добавите туда вместо соуса чили майонез или кетчуп, я не скажу об этом никому.

Продавец №1: Так нельзя.

Я в растерянности.

Аапо: У вас здесь есть заведующая?

Продавец №1 указывает в центр торгового зала, где суетятся две женщины. Иду туда. Заведующая интересуется, как мы его заказывали. После продолжительной беседы выясняется, что им сверху поступили указания, что так делать больше нельзя.

Аапо: Почему?

Продавец №2: Потому что, если потом произойдет какое-либо расстройство здоровья, то это может быть обусловлено заменой ингредиента.

Аапо: Когда такое распоряжение поступило?

Заведущая: Можно сделать так, что вы откажетесь от этого соуса и потом закажете другой.

Аапо: Если сейчас весь вопрос в деньгах и я доплачу, то смогу получить wrapper с тем соусом, который хотел?

Заведущая: Дело не в деньгах. Вы должны отказаться и потом попросить другой соус за дополнительную плату.

Аапо: Я могу хоть в десять раз больше заплатить (конечно же, я обманул, сожалею) за этот соус, почему я не получил его сразу?

Успел еще подумать, может я и не замечал, что все эти годы доплачивал за соус.

Заведующая обращается к продавцу №2: Иди приготовь этот wrapper.

Аапо: Почему вы не поручили этот тому продавцу, кто за прилавком?

Заведующая продавцу №2: Иди сделай.

Аапо: Я уже не хочу этот wrapper.

Заведущая: Я пойду посмотрю на записи, как вы его заказывали.

Моя супруга спрашивает, есть ли на этой видеозаписи звук?

Завующая: Звук тоже есть.

Десять минут спустя мы сидим уже в другом месте. Думая о wrapper'ах говорю жене, что, наверное, я больше не буду там никогда покупать еду».

Пукк рассказал Elu24, что когда он пришел на заправку, его встретила доброжелательная продавщица. «Это была милая пожилая женщина, высокая и, возможно, староватая для этой работы, но она была так радостна и улыбалась из-за прилавка».

«Поначалу я подумал, что это шутка. По мере развития ситуации я стал весьма требовательным», – говорит художник, добавляя, что не понимает, зачем ему придумывать, как сформулировать свой заказ.

Действительно ли дело в формулировке? «Я не совсем понимаю», – признается он. Проанализировав, Пукк понял, что ему нужно было сначала отказаться от соуса, а затем заказать новый соус в качестве дополнения.

Мужчина отмечает, что уже несколько лет заказывает на заправках Circle K точно такие wrapper'ы. «Это никогда не было проблемой. Может быть, у них очень строгий порядок, что люди должны научиться правильно формулировать свой заказ, но я в этом сомневаюсь».