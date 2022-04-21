Трагедия на льду даром не прошла: Плющенко показал свое истинное лицо

Подняться самостоятельно у спортсмена не получилось, и его срочно госпитализировали. До сих пор Семененко находится в больнице, а случившееся активно обсуждается в Сети. Согласно одной из версий, в трагедии на льду могут быть виновны организаторы, которые не учли размер площадки и не продумали освещение. В частности, предполагают, что Евгений упал, поскольку один из прожекторов слишком сильно светил ему в глаза, пишет «Киноафиша».

Между тем на связь с журналистами вышла мама пострадавшего спортсмена Валентина Семененко. Она отметила, что каждый день ее спрашивают о самочувствии Евгения, а ему в палату передают подарки и фрукты. По уверению родительницы фигуриста, состоянием его здоровья интересовались, например, Алексей и Татьяна Мишины, Татьяна Прокофьева. Также Семененко получила слова поддержки от членов федерации фигурного катания, тренеров и учителей школы, а также преподавателей университета, где учился ее сын.