Вынуждены попрошайничать: известные российские тиктокеры остались без средств за границей

Аня Покров шокировала своих фанатов, рассказав, что осталась без денег в одном из мексиканских ресторанов. Подробностями ситуации она поделилась в личном Telegram-канале.

Впервые о неожиданном переезде звезд социальных сетей стало известно несколько недель назад. По данным СМИ, многие блогеры из объединения Dream Team House отправились в Мексику, где планировали заниматься развитием своей карьеры. После этого их продюсер Ярослав Андреев отправился в Казахстан, где намеревался продолжить работу своей компании с местными блогерами, сообщает «Киноафиша».

Как оказалось, подобные жизненные перемены весьма негативно сказались на быте блогеров. По словам Покров, не так давно они остались без наличных денег во время одного из недавних ужинов и даже были вынуждены попрошайничать, чтобы оплатить свой заказ.

«У меня 650 песо, мы сидим, подсчитываем, сколько у нас выйдет ужин. И понимаем, что нам не хватает 75 песо», — рассказывает звезда социальных сетей.