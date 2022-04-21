Вчера Андрей Макаревич рассказал об истории отмены выступлений группы «Машина времени». Оказалось, что пост был не случаен. Артисты вновь не смогут выйти на сцену, несмотря на активную продажу билетов, пишет Starhit.ru.
В России отменены концерты группы «Машина времени»
Еще недавно можно было купить билеты на выступление группы в Crocus City Hall в Москве, которое запланировано на осень. Площадка пока не делала официальных заявлений и продажи все еще числятся активными, однако Андрей Макаревич вчера сообщил неприятную новость.
«Первые запреты пошли в конце семидесятых, мы еще жили в СССР. Я к тому, что, когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить – ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше», – написал музыкант.
Сегодня отмену концертов подтвердил и представитель группы. Причем утверждалось, что выступления поклонники не увидят по всей России. «Действительно, концерты отменяются», – рассказал журналистам источник.
Однако позже пресс-секретарь коллектива Антон Чернин уточнил, что речь идет только о четырех из шести концертах. Отказаться от выхода на сцену музыкантам пришлось в связи с внешними обстоятельствами. В некоторых местах объявлен желтый уровень террористической опасности, а где-то все еще действуют коронавирусные ограничения. «Если будут изменения, мы сообщим», – сказал Чернин.
Напомним, что 68-летний лидер «Машины времени» сейчас находится в Израиле вместе с семьей. 30 марта молодая жена подарила ему сына Эйтана. После отъезда из России Андрей Вадимович высказался в защиту таких же эмигрировавших коллег, назвав хейтеров из родной страны мудаками. Общественность возмутили слова певца, ходят слухи, что отмена концертов связана с позицией лидера «Машины времени».