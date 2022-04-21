В России отменены концерты группы «Машина времени»

Еще недавно можно было купить билеты на выступление группы в Crocus City Hall в Москве, которое запланировано на осень. Площадка пока не делала официальных заявлений и продажи все еще числятся активными, однако Андрей Макаревич вчера сообщил неприятную новость.

«Первые запреты пошли в конце семидесятых, мы еще жили в СССР. Я к тому, что, когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить – ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше», – написал музыкант.

Сегодня отмену концертов подтвердил и представитель группы. Причем утверждалось, что выступления поклонники не увидят по всей России. «Действительно, концерты отменяются», – рассказал журналистам источник.

Однако позже пресс-секретарь коллектива Антон Чернин уточнил, что речь идет только о четырех из шести концертах. Отказаться от выхода на сцену музыкантам пришлось в связи с внешними обстоятельствами. В некоторых местах объявлен желтый уровень террористической опасности, а где-то все еще действуют коронавирусные ограничения. «Если будут изменения, мы сообщим», – сказал Чернин.