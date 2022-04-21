В России отменен спектакль Юлии Ауг после ее постановки в Нарве

Сообщается, что спектакль был отменен спустя несколько часов после заявления депутата «Единой России» Александра Хинштейна. Однако официальной версией отмены спектакля стали «технические причины».

Журналист Ксения Ларина высказалась об этой ситуации на своей Facebook-странице:

«Новости театра.

Актриса Юлия Ауг вернулась в Москву, 19 и 20 апреля на сцене «Электротеатра Станиславский» она должна была играть спектакль «Сад» по пьесе Алексея Шипенко (продюсер Леонид Роберман). Спектакль рассказывает историю «мертвой португальской королевы» Инеш де Каштро, одной из главных героинь португальской истории. 19-го спектакль сыграли. А 20-го отменили «по техническим причинам».

«Технические причины» заключаются в том, что на Юлию Ауг написал донос депутат Хинштейн, который потребовал от Департамента Культуры Москвы и лично от господина Кибовского запретить «русофобке» Ауг выходить на столичную сцену. Помимо доноса депутата, театр и сама актриса получили сообщения, содержащие угрозы физической расправы за подписью «Z».

Юлия вернулась из Эстонии, где поставила спектакль-обвинение«Х** Войне. Украина. Письма с фронта». Этого Юле они не простят.

Вчера я публиковала для вас ссылку на интервью Дмитрия Крымова «Голосу Америки», в котором Дмитрий высказал все, что он думает о войне, о российской власти и о депутатах-доносчиках, которые запрещают в России спектакли.