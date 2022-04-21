Николай Басков заявил, что не станет осуждать своих коллег-артистов, решивших покинуть Россию. По словам певца, каждый из граждан РФ оказался в непростой ситуации. Люди сами решили, как будет лучше для них.
Басков о покинувших Россию звездах: «Каждый принял свое решение»
«Каждый принял свое решение. Я не мыслю себя без России. Каждый из артистов, да и вообще россиян, попал в тяжелую ситуацию. Все на кухне обсуждают события на Украине. Кто-то не просто говорит, а занимается волонтерской деятельностью», — отметил Басков.
Артист подчеркнул, что для него в принципе выбора не стояло, чью сторону в сложившейся ситуации занять. Басков отметил, что всегда будет со своей страной как русский человек с русской душой, пишет Пятый канал.
На фоне спецоперации РФ по возвращению мира в Донбасс многие знаменитости уехали из России. Артисты отправились за границу по разным причинам: кто-то честно заявил об эмиграции, кто-то сослался на необходимость лечения, отпуска или необходимость решить рабочие вопросы.
Сейчас за границей находятся Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Земфира и многие другие артисты.