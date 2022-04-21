Мой родной язык – суржик! Андрей Данилко рассказал, собирается ли переходить на украинский язык

С начала войны Андрей Данилко, ранее прогнозировавший крах России, находится в Киеве, поэтому самые страшные дни провел в своей знаменитой квартире на Крещатике. Сейчас вместе с артистом находятся близкие друзья, а родственники из Полтавы постоянно на связи. По словам Андрея Михайловича, он уже представляет себе торжественный день победы Украины и готов в любой момент выйти на Майдан, чтобы спеть украинцам. Что касается перехода на украинский язык, артист прилагает усилия, чтобы избавиться от суржика, на котором он говорил всю жизнь. Сейчас главное, чтобы его не заставляли это делать.

Главное – чтобы меня не заставляли. Все придет, но это определенный процесс. Мой родной язык – суржик! От него я очень долго не мог избавиться – это действительно большая проблема. Есть люди, например, те, которые выросли на Западной Украине – для них естественно говорить по-украински. А у нас было все по-другому. Поэтому, наверное, Сердючка в свое время была для меня определенным спасением, ведь она говорила, как я,