В день рождения Елизаветы ll Barbie выпустила новую куклу в образе королевы

Barbie Queen является частью коллекции Tributes Collection, посвященной знаменитым и историческим личностям. Игрушка одета в платье цвета слоновой кости. Ее голову украшает тиара, созданная по мотивам тиары с бахромой королевы Марии — в ней Елизавета II была на свадьбе с принцем Филиппом. Розовые и голубые ленты повторяют те, что подарили королеве отец Георг VI и дедушка Георг V.