Королева Великобритании Елизавета ll вчера отпраздновала свой 96-й день рождения. К празднику монарха компания Mattel представила лимитированную серию кукол Barbie Queen. Эти эксклюзивные куклы были созданы в честь платинового юбилея королевы — 2 июня страна будет праздновать 70-летие пребывания Елизаветы ll на троне, пишет Супер.
В день рождения Елизаветы ll Barbie выпустила новую куклу в образе королевы
В день рождения Елизаветы ll Barbie выпустила новую куклу в образе королевы
Barbie Queen является частью коллекции Tributes Collection, посвященной знаменитым и историческим личностям. Игрушка одета в платье цвета слоновой кости. Ее голову украшает тиара, созданная по мотивам тиары с бахромой королевы Марии — в ней Елизавета II была на свадьбе с принцем Филиппом. Розовые и голубые ленты повторяют те, что подарили королеве отец Георг VI и дедушка Георг V.
Кукла будет представлена в коробке с дизайном, вдохновленным Букингемским дворцом. Там виднеется трон и красная ковровая дорожка, как в тронном зале дворца. Также будет напечатан логотип в форме герба.